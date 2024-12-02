Yavuz Seçkin'den Avrupa Yakası' İtirafı! Gülse Birsel ile Vural Çelik Arasında Yaşananları İlk Kez Anlattı

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay Peynircioğlu karakteriyle bir fenomen haline gelen 51 yaşındaki ünlü oyuncu Vural Çelik, 17 Ekim'de hayatını kaybetti. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel, eski rol arkadaşı için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla tepki çekti.

'HERKESE KENDİ KENDİNE KÜSERDİ'

Birsel, "Vural'a vedam... Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım" diye başladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya 'Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum' dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe 'Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?' cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu."

'KENDİ İÇERİSİNDE YALNIZLIĞI VARDI'

Gülse Birsel'in büyük tepki toplayan ve ardından sildiği mesajı sonrası Avrupa Yakası oyuncularından Yavuz Seçkin, Aramızda Kalmasın programında yaşananlar hakkında konuştu. Dizide "Sertaç" karakterini canlandıran oyuncu, "Yeri gelmişken söylemek istedim. O dönemde Vural benim çok iyi arkadaşımdı. Araşırdık, şakalaşırdık. 'Niye aramıyorsunuz?" diye sitem ederdi. Kendi içerisinde yalnızlığı vardı. Beni de samimi bulduğu için dizi devam ederken beni aradı, 'Ben Gülse ile görüşmek istiyorum' dedi. Bodrum'da havalimanından Vural'ı aldım, Gülse bizi çok güzel bir restorana götürdü, Vural'ı çok iyi ağırladı" ifadelerini kullandı.

'GÜLSE ÇOK SICAK DAVRANDI'

Yavuz Seçkin, konuşmasına şöyle devam etti:

"5. sezona gidiyoruz. Vural'ın kafasında bir düşünce vardı, senaryoyla alakalı diye düşünüyorum. Belki aktif olmak, belki biraz daha farklı karakterlerle diziye dahil olmak... Başka sorunları da vardı, bilmiyorum tam içeriğini. Gülse ile konuştular. Gülse de sıcak davrandı, ben canlı şahidim, 'Elimizden geleni yaparız senin için, gitme yeter ki bırakma. Sakın bırakma. Sen bizim için çok önemlisin seni seviyoruz' dedi. Vural'ın kafasına yerleştirdiği bir düşünce vardı. Vural biraz inatçıydı. Çok iyi bir kalbi vardı ama inadından vazgeçmedi. Ayrıldı diziden. Peker Açıkalın da gitti mesela. Gülse bu çabayı en çok Vural için gösterdi. Bizim için çok değerliydi Vural."