Ezgi Mola'nın Partneri Belli Oldu! Ünlü Oyuncu Ekranlara Geri Dönüyor

Show TV’de ekrana gelecekken vazgeçilen Ay Yapım imzalı “Yeni Bir Gün” dizisinin hazırlıkları sürüyor. Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizi İngiliz yapımı “Keeping Faith”ten uyarlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Çağrı Bayrak’ın yöneteceği dizinin başrolü Ezgi Mola olurken, Mola'nın partneri de belli oldu.

'AVUKAT SERDAR' SALİH BADEMCİ OLDU

Dizide 3. kez anne olduğu için avukatlığa ara veren Nehir karakterini canlandıracak Mola’nın eşi avukat Serdar için Salih Bademci ile anlaşıldı. Bademci’nin yer alacağı “Kürk Mantolu Madonna” filmi ise ertelendi.