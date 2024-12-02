Kızılcık Şerbeti’ne Veda Etmişlerdi! Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez'in Yeni Adresleri Belli Oldu! Yine Yan Yanalar
Show TV’nin her hafta farklı bir kaosla ekrana gelen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde üvey anne ve oğlunu canlandıran Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez’in yeni adresi belli oldu. Yine yan yanalar, işte iki oyuncunun yeni adresi…
Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonunda dizi kadrosuna dahil olan, aşk yaşayan üvey anne ve oğlunun canlandıran iki oyuncu Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez, yakın zamanda diziden ayrılmıştı. Dizideki sahnelerinden dolayı sosyal medyada büyük tepki gören oyuncuların yeni projeleri belli oldu.
İKİSİ DE YİNE AYNI DİZİDE OLACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti’nde üvey anne Heves karakterine hayat veren Şebnem Dönmez ve üvey oğlu Giray’a hayat veren Kaan Taşaner, TRT 1'in Bozdağ Film imzalı yeni dizisi "Bir Zamanlar İstanbul’un kadrosuna dahil oldu.
İddiaya göre, Kızılcık Şerbeti’nin fragmanlarda yer alan üvey anne ve oğlunun yakın temaslı sahneleri, sosyal medyada tepki toplamasının ardından yayınlanmadı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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