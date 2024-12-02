Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan’ı Kim Milyoner’de Yarıştı! Öyle Bir Tarih Sorusunda Elendi ki..

Çok sayıda ülkede izlenen, ünlü oyuncuların büyük bir kısmının bir bölümde olsa rol aldığı Muhteşem Yüzyıl’da Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın kızı Mihrimah Sultan’ın çocukluğuna hayat veren ünlü oyuncu Melis Mutluç, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı.

200 BİN LİRA İLE YARIŞMADAN AYRILDI

Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacı olarak katılan ünlü oyuncunun son hali herkesi şaşırttı. Muhteşem Yüzyıl’ın Mihrimah Sultan’ı Melis Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı koltuğunda ekranlara yeniden döndü.

TARİH SORUSUNU YANLIŞ BİLDİ

21 yaşındaki Melis Mutluç, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olduğunu, oyunculuğa ara verdiğini açıkladı.

Sosyal medyayı neredeyse hiç kullanmadığını ifade eden Mutluç, 300 bin TL'lik tarih sorusunda çekilerek 200 bin TL'nin sahibi oldu.

Mutluç’a “Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir?” sorusu soruldu. Mutluç, soruyu dördüncü ve beşinci Murat olarak cevapladı. Sorunun doğru cevabı ise beşinci ve altıncı Mehmet olarak açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem