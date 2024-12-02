Polisler, Mauro Icardi'nin Evinde! Wanda Nara'dan Şok Suçlama... 5 Saat Arama Yapıldı

Boşanma aşamasındaki Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Icardi'nin, Wanda Nara'nın kendisine kalması için izin verdiği evde ikamet ettiği belirtildi. İkili arasında yaşananların ardından Wanda Nara, Icardi'den evi terk etmesini istedi.

Icardi, evden çıkmayınca ise Wanda Nara polislere ihbarda bulundu. La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Wanda Nara polislere Icardi'nin silah sakladığını söyledi. Eve gelen polisler, Icardi'nin evinde 5 saate yakın arama yaptı, arama sonucunda evde silah bulunmadı.