Wanda Nara, 'Geçmiş Olsun' Mesajı Attı... Eski Yazışmalar da Göründü! İşte Mauro Icardi'nin Vedası

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Tottenham maçında dizinden sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'ye geçmiş olsun dediği mesajı sosyal medyadan paylaştı. Bu ekran görüntüsünde Icardi'nin daha önce attığı mesaj da göründü. İşte dikkat çeken o mesaj...

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Wanda Nara, 'Geçmiş Olsun' Mesajı Attı... Eski Yazışmalar da Göründü! İşte Mauro Icardi'nin Vedası

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Tottenham maçının sonlarında dizinden sakatlanarak kenara gelmişti. Dün sabah kulüpten yapılan açıklamada "Mauro Icardi’nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır" denilmişti. Yıldız golcü böylelikle sezonu kapatmış oldu.

WANDA NARA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yaklaşık 1 haftadır Arjantin'de rapçi L-Gante ile görüntüleri ortaya çıkan ve Icardi ile ayrıldıkları yönünde Wanda Nara, Icardi'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği mesajın ekran görüntüsünü paylaştı. Wanda Nara, Icardi'ye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Mauro, sakatlığın için çok üzgünüm. Dizin bir süre önce kötüydü, şimdi tamamen gitti. İyileşeceğine eminim. Bir ihtiyacın olursa ben buradayım. En iyi doktorlar Roma'da, oraya gitmeyi ihmal etme, iyileşmen çok önemli. Her şey yoluna girecek. Bir ihtiyacın olursa lütfen söyle, bana güvenebilirsin."

'HER ŞEYDEN ÇOK SEVDİĞİM KADINSIN'

Wanda Nara'nın ayrıldıklarını açıkladığı Icardi'nin sakatlık öncesi Nara'ya attığı son mesaj da ekran görüntüsünde yer aldı. İşte o mesaj:

"...Bu hiçbir şeye benzemeyecek. Yaşıyor gibi yapmak istemiyorum. Yapabilirim, aynı durumda olabilirdim ama neden yapayım? Bunu istemiyorum. Tek isteğim hayatımı huzur içinde yaşamak, hayattan tat almak. Ailemle ve çocuklarımla hayatı yaşamak. Bize kimse bir şey vermedi, her şeyi biz elde ettik. Kendine değer ver, bize değer ver ve yeniden mutlu olalım. Bunları sana tekrarlayacağım. Seni seviyorum, Sen bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınsın. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, güzel prenses. Kendine dikkat et. Sana sonsuza kadar göz kulak olacağım."

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