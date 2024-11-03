Mauro Icardi'den Wanda Nara Resti: Bu Sefer Affetmedi
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde çekilen samimi görüntüleriyle gündeme oturdu. Bu görüntülerin ardından Icardi’nin, Nara’yı Instagram'da takip etmeyi bıraktığı fark edildi.
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın, Arjantinli rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisindeki samimi görüntülerinin ardından sessizliğini bozdu. Icardi, bu olay sonrasında Wanda Nara’yı Instagram’da takip etmeyi bıraktı.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Uzun süredir inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Mauro Icardi ve Wanda Nara, daha önce boşanmanın eşiğinden dönerek ilişkilerine yeniden şans tanımıştı. Ancak Nara’nın Arjantinli rapçi L-Gante ile çekilen samimi fotoğrafları, ikili arasında yeni bir krize yol açtı.
BU KEZ AFFETMEDİ
Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Icardi'nin bu duruma kayıtsız kalmayarak eşini takipten çıkması dikkat çekti. Buna rağmen Wanda Nara, iki kızının babasını sosyal medya hesabından takip etmeye devam ediyor.
Wanda Nara, aylar önce verdiği bir röportajda, “Gerçek şu ki, kavgadan hoşlanmam. Ne olursa olsun biz bir aileyiz. Beni ve onu yeniden birçok kez birlikte göreceksiniz” ifadelerini kullanmıştı. Ancak son gelişmeler, çiftin ilişkisini yeniden zora soktu.