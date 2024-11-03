Mauro Icardi'den Wanda Nara Resti: Bu Sefer Affetmedi

Wanda Nara, aylar önce verdiği bir röportajda, “Gerçek şu ki, kavgadan hoşlanmam. Ne olursa olsun biz bir aileyiz. Beni ve onu yeniden birçok kez birlikte göreceksiniz” ifadelerini kullanmıştı. Ancak son gelişmeler, çiftin ilişkisini yeniden zora soktu.