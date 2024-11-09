Kim Milyoner Olmak İster'de Geceye Damga Vuran Anlar! Oktay Kaynarca Yarışmacının O Hareketine Sessiz Kalamadı

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’e katılan genç yarışmacı daha ikinci soruda joker hakkını kullanmayı tercih etti. Yarışmacının bu tercihine ise Oktay Kaynarca tepkisiz kalamadı.

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Kim Milyoner Olmak İster'de Geceye Damga Vuran Anlar! Oktay Kaynarca Yarışmacının O Hareketine Sessiz Kalamadı

Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam 1122. bölümle ekranlara geldi. Hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin heyecan dolu anlara şahit olduğu programda yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.

SEYİRCİ JOKERİNE BAŞVURDU

Yarışmanın son bölümünde 20 yaşındaki Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde eğitim hayatına sürdüren Tunç Bayındır yarışmacı koltuğuna oturdu.

Bayındır’ın 2. soruda karşısına “Sözünde durmayan, kendisinden beklenen görevi yapmayanların, deyime göre ne yaptığı söylenir?” sorusu çıktı.

Cevaplarda ise şu seçenekler yer aldı:

A. Çay döküverdiği

B. Kahve demleyiverdiği

C. Ayran çalkalayıverdiği

D. Su koyuverdiği

Genç yarışmacı, 2. soruda seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Süre sonunda stüdyodakilerin yüzde 94’ü D şıkkını seçti.

Kim Milyoner Olmak İster'de Geceye Damga Vuran Anlar! Oktay Kaynarca Yarışmacının O Hareketine Sessiz Kalamadı - Resim : 1

OKTAY KAYNARCA KENDİNİ TUTAMADI

Bunun üzerine Bayındır, “Ya biliyordum ama... D şıkkı yanlıştır diye korkumdan seyirciye danışayım dedim” ifadelerini kullandı. Oktay Kaynarca ise “Hiç duymadın mı? Ama sen de 2. soruda su koyuverdin neredeyse yani...” diyerek yarışmacıya takıldı. Sonrasında “Panik yapma, barajı geçtik" diyerek yarışmacıya destek oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de Geceye Damga Vuran Anlar! Oktay Kaynarca Yarışmacının O Hareketine Sessiz Kalamadı - Resim : 2

YARIŞMACI 5. SORUDA ELENDİ

Tunç Bayındır, 20 bin lira değerindeki 5. soruyu bilemedi ve 5 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Geceye Damga Vuran Anlar! Oktay Kaynarca Yarışmacının O Hareketine Sessiz Kalamadı - Resim : 3

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Kaynak: Gerçek Gündem

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