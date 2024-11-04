Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL’lik Soru Açıldı! Herkes O Soruyu Merak Ediyordu
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon TL değerindeki soru dün akşam açıldı. 20 yaşında olan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Duhan Başar Ahmetoğlu, 1 milyonluk soruya cevap veremeyeceğini düşünerek yarışmadan geri çekildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Duhan Başar Ahmetoğlu, 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı. 20 yaşında olan ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Ahmetoğlu, yarışmada tüm soruları eksiksiz yanıtlayarak 1 milyon TL'lik ödül sorusuna kadar geldi.
Büyük heyecan yaratan soruda, 'Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te 'En İyi 100 Türk Filmi' adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucunda ilk dörde giren bu filmlerden hangisi birinci olmuştur?' sorusu geldi. Seçeneklerde Susuz Yaz, Babam ve Oğlum, Eşkıya ve Hababam Sınıfı filmlerinde yer alıyordu.
Ahmetoğlu, soruyu doğru bilemeyeceğini düşünerek çekilmeyi tercih etti ve böylece 500 bin TL'lik ödülü kazandı. Yarışmacı cevap verseydi Eşkıya diyeceğini söyledi. Oktay Kaynarca, doğru yanıtın "Susuz Yaz" olduğunu açıkladı.
Sunucu Oktay Kaynarca, ''Çok iyi bir performans gösterdin. Çok keyifliydi. Özellikle anneni ve babanı senden daha çok tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti genci yetiştirdiği için onları tebrik ediyorum'' diye konuştu.