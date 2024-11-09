Sosyal Medya Bu Görüntüleri Konuşmuştu! Narin Davasında Yumrukla Susturulan Kadın İlk Kez Konuştu... O Sözlerle Ne Anlatmak İstedi?

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasının ilk duruşmasının üçüncü gününde alınan ifadelerde dikkat çeken ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Narin'in cenazesinde Narin'in bir yakını kalabalığa “Gidin yalan konuşun, tamam mı” diye bağırmış ve bir erkek kadına yumruk atarak susturmaya çalışmıştı. O görüntüler sosyal medyaya bomba gibi düşmüş ve tepkilerin odağına hızla yerleşmişti.

Bugünkü duruşmada "Gidin yalan konuşun, tamam mı" diye bağıran Oya Yorulmaz, tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanı, Yorulmaz'a ifadelerini sordu. Yorulmaz, o ifadeleri basına söylediğini iddia etti.

İşte mahkeme başkanının soruları ve Yorulmaz'ın verdiği ifade:

Mahkeme Başkanı: Oya Hanım, niye geldiniz?

Oya Yorulmaz: Benim bir ilgim yok. Benim dayımgiller, biz oraya gittik, Adli Tıp Kurumu'na gittik. Basın arkamdan geliyordu. Annem şeker hastası, arkadan gelirken kardeşim bana 'abla sus' dedi, kafamı böyle yaparken yumruk bana geldi.

Mahkeme Başkanı: Kardeşiniz kim?

Oya Yorulmaz: Taner... (anlaşılmadı)

Mahkeme Başkanı: Orada ne söylediniz?

Oya Yorulmaz: Gidin yalan haber yapın dedim.

Mahkeme Başkanı: Kime?

Oya Yorulmaz: Basına.

Mahkeme Başkanı: Ciddi misiniz?

Oya Yorulmaz: Evet.

Mahkeme Başkanı: Tekrarlıyorum, 'gidin yalan konuşun' diye bağırdın mı?

Oya Yorulmaz: Evet, çünkü yalan haber yapıyorlardı.

Savcı araya girdi: Ben kendim izledim, sana yumruk atıyorlar.

Oya Yorulmaz: Basına söyledim.

Kaynak: Gerçek Gündem