'Esas Oğlan' TikTok'ta Yasaklandı, Hadise İsyan Etti!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin oyunculuğa adım atarak Seda Bakan’ın başrollerini paylaştığı “Esas Oğlan” dizisinin fragmanı dün yayınlandı. Sosyal medyada viral olan tanıtımı kendi hesabından da paylaşan Hadise, TikTok’ta videosunun kaldırıldığını açıklayarak duruma tepki gösterdi.

'KARİYERİMİN BAŞINDAN BERİ MÜCADELE VERİYORUM'

Hadise, tepkisini şu yazıyla dile getirdi:

“Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin “erotik” bulunarak yasaklanmasından, “Sıfır Tolerans” klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde “ahlaksız” oluyor!

'BU PLATFORMLAR ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNMUYOR MUYDU?'

Şimdi yeni dizimiz “Esas Oğlan”ın fragmanı TikTok’ta yasaklandı. Gülüyorum çünkü bu çok komik değil mi? Bu platformlar özgürlüğü savunduğunu söylemiyor mu? Her türlü videonun paylaşıldığı, çocukların yanlış şekilde kullanıldığı, bedenlerin açılarak para kazanıldığı içerikler serbest ama aşk sahneleri “ahlaksız” ilan ediliyor. Tecavüz, silah, yasak madde sahneleri kabul görürken aşk sahneleri neden yasaklanıyor?"

Kaynak: Gerçek Gündem