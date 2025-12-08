Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal İle Sevgilisi Berk Cankat'ın Romantik Asansör Pozları Olay Oldu

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat ile hasret giderdi. Dizi çekimleri nedeniyle sevgilisinden uzak kalan güzel oyuncu, romantik asansör pozuyla hayranlarından tam not aldı.

Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal İle Sevgilisi Berk Cankat'ın Romantik Asansör Pozları Olay Oldu
Uzak Şehir dizisinin başarılı oyuncusu Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat ile hasret giderdi. Ünlü çiftin asansörde çekilmiş romantik karesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

UZAK ŞEHİR’İN 'ALYA'SI AŞK HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de canlandırdığı Alya Albora karakteriyle adından söz ettiren Sinem Ünsal, bir süredir oyuncu Berk Cankat ile mutlu bir ilişki yaşıyor.

Dizinin Mardin’de gerçekleşen çekimleri nedeniyle sevgilisinden uzak kalan güzel oyuncu, sosyal medya hesaplarından sık sık özlem dolu paylaşımlar yapıyordu.

KAVUŞTUK PAYLAŞIMI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ünsal sonunda sevgilisine kavuştu ve mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı. Asansörde çekilen fotoğrafa “kavuştuk” notunu düşen oyuncu, kısa sürede beğeni ve yorum aldı.

GİZLİ EVLİLİK İDDİALARI DA DEVAM EDİYOR

Berk Cankat’ın daha önce Sinem Ünsal için “canım eşim” ifadelerini kullanması, çiftin gizlice evlenmiş olabileceği iddialarını da yeniden gündeme getirdi. Ancak ikiliden bu konuda şu ana kadar bir açıklama gelmedi.

