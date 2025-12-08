Hakan Sabancı Yeni Fenomen Sevgilisi Naz Şahin İle Yakalandı! Hande Erçel'i Çabuk Unuttu

3 yıllık ilişkilerini aniden noktalayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığının yankıları sürerken, Sabancı’nın fenomen Naz Şahin ile görüntülenmesi sosyal medyayı karıştırdı. Sabancı’nın alışveriş merkezindeki yeni sevgilisiyle görüntüsü “Hande'yi çabuk unuttu” yorumlarına neden oldu.

Son Güncelleme:
Hakan Sabancı Yeni Fenomen Sevgilisi Naz Şahin İle Yakalandı! Hande Erçel'i Çabuk Unuttu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönem evlilik hazırlığı yaptığı iddia edilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın sürpriz ayrılığı magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Ünlü çiftin üç yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından güven krizi iddiaları ortaya atılmıştı. Hakan Sabancı yeni sevgilisi sosyal medya fenomeni Naz Şahin ile yakalandı.

AYRILIKTA “GÜVEN” KRİZİ İDDİASI

Hakan Sabancı Yeni Fenomen Sevgilisi Naz Şahin İle Yakalandı! Hande Erçel'i Çabuk Unuttu - Resim : 1

Üç yıl boyunca sık sık romantik tatillerden paylaşım yapan Erçel ve Sabancı’nın ilişkisini bitirme kararı hayranlarını şaşırtmıştı. İddiaya göre, Hande Erçel ilişkide güven problemleri yaşandığını belirtti ve Sabancı’dan net bir adım göremeyince geri çekilmeyi tercih etti. Ayrılığın daha büyük bir kırgınlığa dönüşmemesi için oyuncunun ilişkiyi noktaladığı öne sürülmüştü.

HAKAN SABANCI’NIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Ayrılığın ardından ortaya çıkan yeni görüntüler ise magazin dünyasını yeniden hareketlendirdi. Hakan Sabancı, müzisyen Mahmut Orhan’ın eski sevgilisi olduğu bilinen sosyal medya fenomeni Naz Şahin ile birlikte kameralara yakalandı.

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ikilinin videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşılan görüntülere kullanıcı yorumları damga vurdu.

Hakan Sabancı Yeni Fenomen Sevgilisi Naz Şahin İle Yakalandı! Hande Erçel'i Çabuk Unuttu - Resim : 2

“ÇABUK UNUTTU” YORUMLARI YAĞDI

gossippasta adlı Instagram hesabının yayınladığı görüntüler kısa sürede gündem olurken, takipçilerin büyük kısmı Sabancı’nın ayrılık sonrası hızla başka biriyle görüntülenmesine tepki gösterdi. Sosyal medyada “Hande’yi hemen unuttu”, “Ayrılığın nedeni belli oldu” gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Hande Erçel'den Hakan Sabancı'ya Olay Gönderme! Paylaşıp Hemen SildiHande Erçel'den Hakan Sabancı'ya Olay Gönderme! Paylaşıp Hemen SildiMagazin
Aşk Acısını Bile Yaşamadan Gönlünü Kaptırdı! Hande Erçel’den Ayrılan Hakan Sabancı’dan Flaş Hamle: Beğeniyi Anında Geri ÇektiAşk Acısını Bile Yaşamadan Gönlünü Kaptırdı! Hande Erçel’den Ayrılan Hakan Sabancı’dan Flaş Hamle: Beğeniyi Anında Geri ÇektiGözden Kaçmasın

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hande Erçel Hakan Sabancı
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı! Murat Cemcir'in Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Gelişme Yoğun Bakımdaydı... Murat Cemcir'den Haber Var
Yeşilçam’ın Efsanesi 71 Yaşında! Gülşen Bubikoğlu’nun Son Hali Beğeni Topladı Yeşilçam’ın Efsanesi Son Haliyle Beğeni Topladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı Tuzla'daki Gece Buluşmasına Baskın! Polis Ceza Yağdırdı
Isparta’daki Kesik Baş Cinayetinde Acılı Baba Konuştu! Kan Donduran Vahşette Sır 17 Dakika Isparta’daki Kesik Baş Cinayetinde Acılı Baba Konuştu! Kan Donduran Vahşette Sır 17 Dakika
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma! Bir Polis Şehit Oldu Uyuşturucu Operasyonunda Çatışma!
Bütün İl Alarma Geçti! 11 Mahalle Karantina Altında Bütün İl Alarma Geçti! 11 Mahalle Karantina Altında
Spikerler Gözaltına Alınmıştı: Operasyonun Perde Arkası Ortaya Çıktı! Fenomen Fitili Ateşledi Spikerler Gözaltına Alınmıştı: Operasyonun Perde Arkası Ortaya Çıktı! Fenomen Fitili Ateşledi