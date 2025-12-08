Hakan Sabancı Yeni Fenomen Sevgilisi Naz Şahin İle Yakalandı! Hande Erçel'i Çabuk Unuttu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönem evlilik hazırlığı yaptığı iddia edilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın sürpriz ayrılığı magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Ünlü çiftin üç yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından güven krizi iddiaları ortaya atılmıştı. Hakan Sabancı yeni sevgilisi sosyal medya fenomeni Naz Şahin ile yakalandı.

AYRILIKTA “GÜVEN” KRİZİ İDDİASI

Üç yıl boyunca sık sık romantik tatillerden paylaşım yapan Erçel ve Sabancı’nın ilişkisini bitirme kararı hayranlarını şaşırtmıştı. İddiaya göre, Hande Erçel ilişkide güven problemleri yaşandığını belirtti ve Sabancı’dan net bir adım göremeyince geri çekilmeyi tercih etti. Ayrılığın daha büyük bir kırgınlığa dönüşmemesi için oyuncunun ilişkiyi noktaladığı öne sürülmüştü.

HAKAN SABANCI’NIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Ayrılığın ardından ortaya çıkan yeni görüntüler ise magazin dünyasını yeniden hareketlendirdi. Hakan Sabancı, müzisyen Mahmut Orhan’ın eski sevgilisi olduğu bilinen sosyal medya fenomeni Naz Şahin ile birlikte kameralara yakalandı.

Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ikilinin videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşılan görüntülere kullanıcı yorumları damga vurdu.

“ÇABUK UNUTTU” YORUMLARI YAĞDI

gossippasta adlı Instagram hesabının yayınladığı görüntüler kısa sürede gündem olurken, takipçilerin büyük kısmı Sabancı’nın ayrılık sonrası hızla başka biriyle görüntülenmesine tepki gösterdi. Sosyal medyada “Hande’yi hemen unuttu”, “Ayrılığın nedeni belli oldu” gibi çok sayıda yorum yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi