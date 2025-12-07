Yeşilçam’ın Efsanesi 71 Yaşında! Gülşen Bubikoğlu’nun Son Hali Beğeni Topladı

Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, 71. yaşını özel bir paylaşım ile kutladı. Uzun zaman sonra paylaşım yapan oyuncu, zarafeti ve duruşuyla beğeni topladı

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu, 71. yaş gününe özel olarak paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada büyük beğeni topladı. Uzun süredir kameraların uzağında, sakin bir yaşam sürdüren usta sanatçı, doğum gününde siyah kıyafetiyle verdiği zarif pozu takipçileriyle paylaşınca adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Bubikoğlu, gönderisine “Bugün benim için özel bir gün yıllar çok çabuk geçiyor. Şu noktadan sonra sağlıklı, huzurlu ve her anlamda iyi kalmak önemli. Çokça sevgiler herkese” notunu düştü.

EŞİNİN KAYBIYLA SARSILMIŞTI

2024 yılında eşi Türker İnanoğlu’nu kaybederek büyük bir acı yaşayan Bubikoğlu, son zamanlarda yeniden sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelmeye başladı.

