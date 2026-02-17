Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı... Reynmen Sessizliğini Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) alınan örneklere ilişkin rapor tamamlandı. Kan, saç, idrar ve tırnak numuneleri üzerinde yapılan incelemeler, kamuoyunda tanınan bazı isimleri de gündeme taşıdı.

Adli Tıp Kurumu’nun değerlendirmesine göre, incelenen 5 şüpheliden 4'ünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Raporda adı geçen kişiler arasında Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş’ın yanı sıra rapçi Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül ve Ahmet Can Dündar yer aldı.

REYNMEN’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabı üzerinden sessizliğini bozdu. Ünlü rapçi, yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduğunu duyurdu.

Reynmen’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Tarafımıza bildirilen test sonucu ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanarak yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk. Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız ve doğrulayıcı incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan güvenimiz tamdır. Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına resmi makamların değerlendirmesini bekliyoruz. Lütfen etkileşim için yapılan asılsız haberlere ve sahiplerine itibar etmeyiniz.

Kaynak: Haber Merkezi