Murat Dalkılıç'ın Sahnedeki Anları Sosyal Medyayı Karıştırdı: 'Annem Altıma Yaptığımı Zannetmiş'

Murat Dalkılıç’ın sahne performansından paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Videoda izleyicilerin dikkatini çeken detay ise sanatçının pantolonunun arka kısmındaki ıslaklık oldu.

Son Güncelleme:
Murat Dalkılıç'ın Sahnedeki Anları Sosyal Medyayı Karıştırdı: 'Annem Altıma Yaptığımı Zannetmiş'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sağlık sorunları nedeniyle bir süre sahnelere ara veren Murat Dalkılıç, konser maratonuna hızlı bir dönüş yaptı. Ünlü şarkıcının performansından paylaşılan bir video ise kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan içerikler arasına girdi.

Bir süredir oyuncu Özgü Kaya ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde yer alan Dalkılıç’ın sahne sırasında kaydedilen görüntülerinde pantolonunun arka kısmındaki ıslaklık dikkat çekti. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları arasında çok sayıda yorum yapıldı.

Tartışmalara neden olan video hakkında Murat Dalkılıç’tan da açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, görüntülerin yeni olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ya hakkaten alemsiniz annem aradı; Sahnede altıma yaptığımı zannetmiş üzülmüş. Evlat işte 40 yaşından sonra bile altına yapabilir sonra hiç bişey yokmuş gibi oynamaya devam eder hatta.O geçen yaz Ağustos’ta Antalya sıcağında çekilmiş bir video hava 50 derece.. “

Dalkılıç’ın açıklaması sonrası görüntülerin eski bir konsere ait olduğu ve sıcak hava koşullarında çekildiği netlik kazandı. Açıklama, sosyal medyada yeni bir tartışma dalgasını da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Murat Dalkılıç
Son Güncelleme:
Atakan Özkaya'dan Duygusal Sevgililer Günü Paylaşımı Sevgililer Günü Paylaşımı Yürek Burktu
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Özgü Namal’ın Berlin’deki ‘Türkiye’ Sözleri Gündem Oldu: Zorunluluk Değil, Tercih Berlin'deki Türkiye Sözleri Takdir Topladı
ÇOK OKUNANLAR
Uzman İsimden Hayati Uyarı: Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler Marketten Bunları Alırken İki Kez Düşünün, İşte En Riskli Ürünler
Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti Altın Yeniden Yükselişte: Veriler Geldi, Yön Değişti
Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti Barışma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Öldürdü, İntihar Etti
Milyonlar Bekliyor... Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Kanun Teklifi Milyonlar Bekliyor... Emeklilerin Bayram İkramiyesi İçin Kanun Teklifi
Osman Bektaş'tan Olası İstanbul Depremiyle İlgili Ezber Bozan Açıklama: Kaç Büyüklüğünde Olacak? Osman Bektaş'tan Olası İstanbul Depremiyle İlgili Ezber Bozan Açıklama