Murat Dalkılıç'ın Sahnedeki Anları Sosyal Medyayı Karıştırdı: 'Annem Altıma Yaptığımı Zannetmiş'

Sağlık sorunları nedeniyle bir süre sahnelere ara veren Murat Dalkılıç, konser maratonuna hızlı bir dönüş yaptı. Ünlü şarkıcının performansından paylaşılan bir video ise kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan içerikler arasına girdi.

Bir süredir oyuncu Özgü Kaya ile yaşadığı ilişkiyle de magazin gündeminde yer alan Dalkılıç’ın sahne sırasında kaydedilen görüntülerinde pantolonunun arka kısmındaki ıslaklık dikkat çekti. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları arasında çok sayıda yorum yapıldı.

Tartışmalara neden olan video hakkında Murat Dalkılıç’tan da açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, görüntülerin yeni olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ya hakkaten alemsiniz annem aradı; Sahnede altıma yaptığımı zannetmiş üzülmüş. Evlat işte 40 yaşından sonra bile altına yapabilir sonra hiç bişey yokmuş gibi oynamaya devam eder hatta.O geçen yaz Ağustos’ta Antalya sıcağında çekilmiş bir video hava 50 derece.. “

Dalkılıç’ın açıklaması sonrası görüntülerin eski bir konsere ait olduğu ve sıcak hava koşullarında çekildiği netlik kazandı. Açıklama, sosyal medyada yeni bir tartışma dalgasını da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi