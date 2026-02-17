Aslıhan Malbora Ve Çağatay Ulusoy’dan Çiftinden Aşk Dolu Romantik Paylaşım: Beğeni ve Yorum Yağdı

“Eşref Rüya”nın yıldızı Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora’dan sürpriz paylaşım. Gözlerden uzak yaşadıkları ilişkide Malbora, sevgilisiyle romantik kareyi ilk kez paylaştı. Fotoğraf kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Aslıhan Malbora Ve Çağatay Ulusoy’dan Çiftinden Aşk Dolu Romantik Paylaşım: Beğeni ve Yorum Yağdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Eşref Rüya” dizisinin başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy, bir süredir meslektaşı Aslıhan Malbora ile yaşadığı ilişkiyle gündemde.

Özel hayatını genellikle göz önünde yaşamayan Malbora, geçtiğimiz haftalarda alışılmış tutumunun dışına çıkarak sevgilisi için bir paylaşım yaptı.

Aslıhan Malbora Ve Çağatay Ulusoy’dan Çiftinden Aşk Dolu Romantik Paylaşım: Beğeni ve Yorum Yağdı - Resim : 1

Ulusoy’un 35. yaş gününü kutlayan oyuncu, otomobil kullanırken çekilen bir videoya doğum günü notu ve kalp emojisi ekledi. İlişkilerini medyadan uzak sürdürmeyi tercih eden çiftten bu kez yeni bir sürpriz geldi.

AŞK DOLU PAYLAŞIM

Aslıhan Malbora, Ulusoy ile birlikte çekilmiş romantik bir kareyi Instagram hesabından yayımladı.

Paylaşım, kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi görerek çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Çağatay Ulusoy
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Özgü Namal’ın Berlin’deki ‘Türkiye’ Sözleri Gündem Oldu: Zorunluluk Değil, Tercih Berlin'deki Türkiye Sözleri Takdir Topladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Murat Dalkılıç'ın Sahnedeki Anları Sosyal Medyayı Karıştırdı: 'Annem Altıma Yaptığımı Zannetmiş' Olay Görüntü! 'Altıma Yaptığımı Zannetmiş'
ÇOK OKUNANLAR
Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Futbol Kulüplerine Operasyon: Diyarbekirspor’a El Konuldu Futbol Kulüplerine Operasyon
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga
Züber'in Sahipleri Gözaltına Alındı Züber'in Sahipleri Gözaltına Alındı
Nüfus Haritası Yeniden Şekillendi: İşte Türkiye'nin En Fazla Göç Alan Şehirleri Nüfus Haritası Yeniden Şekillendi: İşte Türkiye'nin En Fazla Göç Alan Şehirleri
Bahçeli'den Meclis'teki Kavga İçin CHP'ye Sert Sözler 'Nesiniz, Kimsiniz? Haddinizi Bilin!'