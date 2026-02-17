Aslıhan Malbora Ve Çağatay Ulusoy’dan Çiftinden Aşk Dolu Romantik Paylaşım: Beğeni ve Yorum Yağdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Eşref Rüya” dizisinin başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy, bir süredir meslektaşı Aslıhan Malbora ile yaşadığı ilişkiyle gündemde.

Özel hayatını genellikle göz önünde yaşamayan Malbora, geçtiğimiz haftalarda alışılmış tutumunun dışına çıkarak sevgilisi için bir paylaşım yaptı.

Ulusoy’un 35. yaş gününü kutlayan oyuncu, otomobil kullanırken çekilen bir videoya doğum günü notu ve kalp emojisi ekledi. İlişkilerini medyadan uzak sürdürmeyi tercih eden çiftten bu kez yeni bir sürpriz geldi.

AŞK DOLU PAYLAŞIM

Aslıhan Malbora, Ulusoy ile birlikte çekilmiş romantik bir kareyi Instagram hesabından yayımladı.

Paylaşım, kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi görerek çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kaynak: Haber Merkezi