Özgü Namal’ın Berlin’deki ‘Türkiye’ Sözleri Gündem Oldu: Zorunluluk Değil, Tercih

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yönetmenliğini İlker Çatak’ın üstlendiği, Berlin ve Hamburg’da çekilen “Sarı Zarflar” filminde başrol oynayan Özgü Namal, bu yıl 76’ncısı düzenlenen festivalde “en iyi oyuncu performansı” kategorisinde Gümüş Ayı ödülüne aday gösterildi.

Namal’ın adaylığı, hem sinema çevrelerinde hem de hayranları arasında takdir topladı.

‘BU TÜRKİYE'DE ÇEKİLEMEYEN BİR İŞ DEĞİL, TERCİH’

Ünlü oyuncuya, “Türkiye’de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?” sorusu yöneltildi. Namal, yanıtına sorunun çerçevesini netleştirerek başladı.

"Biz bunu Türkiye’de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz" diyen Namal açıklamalarına şöyle devam etti: "Hikâye öyle başlamıyor zaten. Eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır ama bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden”

'PERFORMANSTA BİR ŞEY DEĞİŞECEĞİNİ ZANNETMİYORUM'

Sorunun performans boyutuna da değinen Namal, oyunculuğuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Performansta bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ama tabii İlker’in Almanya’ya, buradaki enerjiye, sinerjiye, çok hakim olması kameranın önüne yansımıştır. Bizim de Türk enerjisini getirmiş olmamız, katmanların birleşmesi böyle bir şey, bence ondan dolayı ortaya olağanüstü bir sinerji ve güzellik çıktı”

FİLMİN KONUSU

Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı “Sarı Zarflar”, sahneledikleri oyunun galasının ardından siyasi baskılar nedeniyle kariyerleri sarsılan ve evlilikleri zorlu bir sınavdan geçen sanatçı bir çiftin yaşamına odaklanıyor. Film, bireysel ve toplumsal gerilimleri merkezine alan anlatımıyla öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi