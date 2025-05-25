Ünlü Şarkıcı Simge Sağın’dan Cenaze Sonrası İlk Paylaşım! Kaybettiği Ablasını Andı, Yürekleri Yaktı
Geçen hafta ablası Nilay Sağın’ı kaybeden ünlü şarkıcı Simge Sağın, acı olay sonrasında ilk kez paylaşım yaptı. Ablası ile bir fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcının paylaşımı görenlerin yüreğini yaktı.
Aşkın Olayım şarkısı Galatasaraylı taraftar ile bütünleşen, ismi bir süre önce Arjantili yıldız İcardi ile anılan ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın 45 yaşındaki ablası Nilay Sağın hayatını kaybetmişti.
Ünlü şarkıcı ‘Canımız Nilay’ımızı kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazında Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii’nden kaldırılıp Feriköy Mezarlığı’na defnedilecektir’ diyerek acı haberi sevenleriyle paylaşmıştı.
CENAZE SONRASI İLK PAYLAŞIM
Ablası Nilay’ı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşları içinde kalan ünlü şarkıcıdan cenazeden günler sonra ilk paylaşım geldi. Simge Sağın, Instagram hesabından ablası ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak ‘Ablam’ notunu düştü.
Sağın’ın paylaşımı görenleri kahrederken, takipçileri ünlü şarkıcıya sabırlar diledi.
NE OLMUŞTU?
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge Sağın’ın ablası vefat etmişti. 45 yaşında hayata veda eden Nilay Sağın'ın cenazesi, Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Feriköy Mezarlığı'na defnedilmişti.
Simge Sağın, ablasının tabutuna sarılarak dakikalarca ağlamıştı.