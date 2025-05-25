Sosyal Medyada Acımasızca Linç Edilmişti... Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den 'Miss World' Başarısı

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasını kazanan İdil Bilgen, Türkiye'yi temsil ettiği Miss World yarışması için Hindistan'a gitti. Türkiye'deki yarışmayı ilk kez kazandığında acımasız sözlü saldırılara maruz bırakılan İdil Bilgen, Miss World yarışmasında çeyrek finale kaldı.

Sosyal Medyada Acımasızca Linç Edilmişti... Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den 'Miss World' Başarısı

Geçtiğimiz Türkiye'de güzellik yarışmasını kazanarak Miss Turkey 2024 unvanını alan 24 yaşındaki İdil Bilgen, önemli bir başarıya imza attı. Yarışmayı kazandığı andan itibaren fiziksel görüntüsü nedeniyle sosyal medyada acımasız bir saldırıya uğrayan İdil Bilgen, Türkiye'yi temsil ettiği 72'nci Miss World güzellik yarışmasında çeyrek finale kaldı.

TACA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, Hindistan'da düzenlenen yarışmanın çeyrek finalinde yer alarak ülkesini temsil edecek. Miss World'den yapılan açıklamada, Bilgen'in çeyrek finalde oluşu "72'nci Dünya Güzellik Yarışması'nın çeyrek finalinde yer alan İdil Bilgen'i tebrik ediyoruz. Gerçek güzelliğin şefkat ve cesarette bulunduğunu kanıtladı" sözleriyle duyuruldu.

Sosyal Medyada Acımasızca Linç Edilmişti... Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den 'Miss World' Başarısı - Resim : 1

Miss World tacına bir adım daha yaklaşan İdil Bilgen, çeyrek final ve yarı finalde de başarıya ulaşması durumunda "dünyanın en güzel kızı" unvanına sahip olacak. Yarışmanın finali 31 Mayıs'ta Hindistan'da düzenlenecek.

'ASIL UNVANIM HEKİM'

Türkiye güzeli unvanıyla neler yapacağına ilişkin daha önce konuşan İdil Bilgen, Miss Turkey yarışmasına katılmasıyla ilgili şunları söylemişti:

"Nen Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim unvanım oldu. Ben buraya hala bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk unvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım. Türkiye Güzeli unvanı da bence çok anlamlı, çok önemli bir unvan. Bunu taşımaktan çok gurur duyuyorum. Ben ikisini birleştirmenin bence bir problem değil, tam tersine çok güzel bir bütün olduğunu düşünüyorum."

Sosyal Medyada Acımasızca Linç Edilmişti... Türkiye Güzeli İdil Bilgen'den 'Miss World' Başarısı - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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