Ünlü Oyuncu Berk Oktay'dan Kızı Mira Milena'ya Duygu Dolu Doğum Günü Mesajı

Birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un kızları Mira Milena 1 yaşına bastı. Kızının doğum gününde duygusal bir mesaj paylaşan Oktay, "Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır" sözleriyle yürekleri ısıttı.

Ünlü Oyuncu Berk Oktay'dan Kızı Mira Milena'ya Duygu Dolu Doğum Günü Mesajı

"Savaşçı" dizisinde başlayan yol arkadaşlıklarını 2022 yılında evlilikle taçlandıran oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, bugünlerde hayatlarının en özel dönemini yaşıyor. 21 Mayıs 2024'te dünyaya gelen kızları Mira Milena'nın birinci yaş gününü kutlayan çift, sosyal medyada duygusal anlara imza attı.

DUYGUSAL MESAJ

Kızları için küçük bir doğum günü partisi düzenleyen çift, o anları takipçileriyle de paylaştı. Ancak gecenin en çok konuşulanı, baba Berk Oktay'ın kalpleri ısıtan doğum günü mesajı oldu. Minik kızına duygularını satırlara döken Oktay, "Kanım olduğun için, nefesim olduğun için, o güzel ruhunla gelip beni seçip, sana babalık yapma şansını bana verdiğin için teşekkür ederim" sözleriyle takipçilerine duygu seli yaşattı.

Ünlü Oyuncu Berk Oktay'dan Kızı Mira Milena'ya Duygu Dolu Doğum Günü Mesajı - Resim : 1

Oktay sözlerine şöyle devam etti:

"Heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmak gibi… Her şey olmaya hazır. Suya bakmak gibi… Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak, bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır. Doğum günün kutlu olsun canım kızım."

AİLE POZLARI BEĞENİ TOPLADI

Partiden karelerde ise sade ama içten bir mutluluk vardı. Çiftin kızlarıyla verdiği neşeli aile pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özellikle takipçileri, çiftin hem aşklarına hem de ebeveynlik serüvenlerine duydukları saygı ve sevgiye övgüler yağdırdı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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