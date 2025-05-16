Simge Sağın'dan Ablasına Acı Veda! Tabutuna Sarılıp Hüngür Hüngür Ağladı

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri, ismi sık sık Galatasaray’ın yıldızı Icardi ile anılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, ablasının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Ablası Nilay’ın tabutuna sarılarak ağlayan şarkıcının o halleri yürekleri yaktı.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Simge Sağın'dan Ablasına Acı Veda! Tabutuna Sarılıp Hüngür Hüngür Ağladı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda 45 yaşındaki ablası Nilay’ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Simge Sağın'dan Ablasına Acı Veda! Tabutuna Sarılıp Hüngür Hüngür Ağladı - Resim : 1

Ünlü şarkıcı ‘Canımız Nilay’ımızı kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazında Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii’nden kaldırılıp Feriköy Mezarlığı’na defnedilecektir’ açıklaması yapmıştı.

Simge Sağın'dan Ablasına Acı Veda! Tabutuna Sarılıp Hüngür Hüngür Ağladı - Resim : 2

Simge Sağın, ablası Nilay’ı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşları içinde kaldı. Ablasının tabutuna sarılarak dakikalarca ağlayan Simge Sağın’ın o anları yürekleri yaktı.

Simge Sağın'dan Ablasına Acı Veda! Tabutuna Sarılıp Hüngür Hüngür Ağladı - Resim : 3

'Aşkın Olayım' şarkısı Mauro Icardi ile özdeşleşen ve Arjantinli golcü ile bu parçayı seslendiren Simge, ayrılık iddiaları sonrası yaptığı paylaşımlarla Icardi'ye aşk teklifinde bulunduğu öne sürülmüştü.

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

8 Ağustos 1981’de İstanbul’da dünyaya gelen Simge Sağın, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda Ses Eğitimi bölümünde öğrenim gördü.

Öğrencilik yıllarında Zeynep Dizdar’a vokalistlik yapan Sağın, Gülşen, Yaşar ve Serdar Ortaç gibi birçok ünlü sanatçının sahne arkasında vokal olarak yer aldı.

En Yakınındaki İsmi Kaybetti… Simge Sağın’dan Yürek Yakan PaylaşımEn Yakınındaki İsmi Kaybetti… Simge Sağın’dan Yürek Yakan PaylaşımMagazin

Simge Sağın'ı Yıkan Ölüm! Genç Yaşta Hayatını KaybettiSimge Sağın'ı Yıkan Ölüm! Genç Yaşta Hayatını KaybettiMagazin

İlk albümünü 2011 yılında çıkaran Simge, bu albümdeki “Vicdanın Affetsin” ve “Misafir” şarkılarıyla dikkat çekti. Ancak esas çıkışını 2015 yılında yayımladığı “Miş Miş” şarkısıyla yaptı ve büyük bir kitleye ulaştı.

Ünlü sanatçı Spotify, 2023 yılının en çok dinlenen kadın sanatçıları arasında yer almıştı. Türkiye'den en çok dinlenen kadın sanatçılar ve en çok dinlenen şarkıları listesinde Simge birinci olmuştu.

Etiketler
Simge Sağın Mauro Icardi
Son Güncelleme:
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi
İbrahim Tatlıses’ten Torunlarına Büyük Şok! Miras Açıklaması Sosyal Medyayı Salladı İbrahim Tatlıses'ten Torunlarına Büyük Şok
Aleyna Tilki ve Edis’ten Sosyal Medyada Fırtına Estiren Sürpriz Düet! Atatürk Detayına Beğeni Yağdı Aleyna Tilki ve Edis'ten Fırtına Estiren Sürpriz Düet
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor: Bütün Tabelalar Yenileniyor! İşte Yeni Adı Türkiye’nin Dev Market Zinciri İsmini Değiştiriyor
En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var En Zengin Sporcular Açıklandı: Kimse Bu Kadar Kazandığını Bilmiyordu! Listede Sürpriz İsimler Var
Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu Kredi Kartlarında 5 Yıl Sonra Bir İlk! Rekor Oldu
Memur Alımlarında Yeni Dönem Başladı: 35 Yaş Sınırı Genişletildi, Önemli Değişiklikler Yürürlükte Memur Alımlarında Yeni Dönem Başladı: 35 Yaş Sınırı Genişletildi, Önemli Değişiklikler Yürürlükte
Ünlü Market Zinciri Apar Topar Kapanıyor: Bütün Şubeleri Tek Tek Kepenk İndirecek Ünlü Market Zinciri Apar Topar Kapanıyor