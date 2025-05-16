Simge Sağın'dan Ablasına Acı Veda! Tabutuna Sarılıp Hüngür Hüngür Ağladı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda 45 yaşındaki ablası Nilay’ın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı ‘Canımız Nilay’ımızı kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazında Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii’nden kaldırılıp Feriköy Mezarlığı’na defnedilecektir’ açıklaması yapmıştı.

Simge Sağın, ablası Nilay’ı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşları içinde kaldı. Ablasının tabutuna sarılarak dakikalarca ağlayan Simge Sağın’ın o anları yürekleri yaktı.

'Aşkın Olayım' şarkısı Mauro Icardi ile özdeşleşen ve Arjantinli golcü ile bu parçayı seslendiren Simge, ayrılık iddiaları sonrası yaptığı paylaşımlarla Icardi'ye aşk teklifinde bulunduğu öne sürülmüştü.

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

8 Ağustos 1981’de İstanbul’da dünyaya gelen Simge Sağın, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda Ses Eğitimi bölümünde öğrenim gördü.

Öğrencilik yıllarında Zeynep Dizdar’a vokalistlik yapan Sağın, Gülşen, Yaşar ve Serdar Ortaç gibi birçok ünlü sanatçının sahne arkasında vokal olarak yer aldı.

İlk albümünü 2011 yılında çıkaran Simge, bu albümdeki “Vicdanın Affetsin” ve “Misafir” şarkılarıyla dikkat çekti. Ancak esas çıkışını 2015 yılında yayımladığı “Miş Miş” şarkısıyla yaptı ve büyük bir kitleye ulaştı.

Ünlü sanatçı Spotify, 2023 yılının en çok dinlenen kadın sanatçıları arasında yer almıştı. Türkiye'den en çok dinlenen kadın sanatçılar ve en çok dinlenen şarkıları listesinde Simge birinci olmuştu.