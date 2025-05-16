Aleyna Tilki ve Edis’ten Sosyal Medyada Fırtına Estiren Sürpriz Düet! Atatürk Detayına Beğeni Yağdı

Ünlü şarkıcılar Edis ve Aleyna Tilki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir projede bir araya geldi. İki şarkıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar arasında yer alan ‘Fikrimin İnce Gülü’ isimli şarkıyı seslendirdi. Sosyal medyada yayınlanan düet, büyük beğeni topladı.

Esma Karayel Esma Karayel
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na sayılı günler kala müzik dünyasının sevilen iki yıldızında sürpriz bir düet geldi.

Aleyna Tilki ve Edis’ten Sosyal Medyada Fırtına Estiren Sürpriz Düet! Atatürk Detayına Beğeni Yağdı - Resim : 1

ANLAMLI DÜET

Daha önce Mor ve Ötesi Saygı konserinde yaptıkları düetler fırtınalar estiren Aleyna Tilki ve Edis, 19 Mayıs için özel bir şarkı seslendirdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkı ‘Fikrimin İnce Gülü’ isimli eseri seslendiren Edis ve Aleyna Tilki’nin düeti sosyal medyaya damga vurdu.

Aleyna Tilki ve Edis’ten Sosyal Medyada Fırtına Estiren Sürpriz Düet! Atatürk Detayına Beğeni Yağdı - Resim : 2

ATATÜRK DETAYI

Pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alan ikilinin çektikleri klipte arka planda Atatürk’ün fotoğraflarına yer verildi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kısa süre içinde medyada büyük ilgi toplayan düetin klibine sosyal medyada ‘Çok güzel olmuş’, ‘Güzel söylemişler ama kıyafetler biraz daha özenli olabilirdi’, ‘Edis başını az daha eğse sesi daha iyi çıkar’, ‘Kızın sesi harika’, ‘Aleyna’nın sesi cuk diye oturmuş’ gibi yorumlar yapıldı.

Etiketler
Mustafa Kemal Atatürk Edis Aleyna Tilki
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