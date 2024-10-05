Ünlü Şarkıcı Nez Ambulansla Hastaneye Kaldırıldı!

Bir dönemin en popüler şarkıcılarından olan ancak daha sonra sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Nez, Cihangir'deki evinde fenalaştı. Yakınları tarafından ambulansla hastaneye götürülen Nez, ilk müdahalenin ardından tahlilleri yapılıp taburcu edildi.

Yaşadıklarını Instagram hesabından anlatan ünlü şarkıcı, "Canlar dün akşam ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldım. Doktorum ve sağlık ekibine sonsuz teşekkür ederim. Doktorlarımızı, çalışan sağlık personellerini el üstünde tutmamız lazım" ifadelerine yer verdi.

'İYİ Kİ VARSINIZ CANLAR'

Evinde dinlendiğini belirten Nez, kendisinin sağlığını soranlara da teşekkürlerini "Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız canlar. Biraz toparlanınca tek tek cevap vereceğim. Kendinize çok dikkat edin" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem