Mahkemeden Aleyna Tilki'ye 'Zorla Getirme' Kararı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki bir süredir şantaja maruz kaldığı olayla ilgili davayla uğraşıyor. Genç şarkıcının kimlik bilgileri, ev adresi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgisini ele geçiren İbrahim Y.'nin, sosyal medyadan şarkıcının babası ve asistanına ulaşıp, bilgileri üçüncü kişilere vereceğini söyleyerek şantaj yaptığı belirtildi.

Şahsın, daha sonra da bilgileri sosyal medya üzerindeki farklı hesaplardan yaydığı iddia edildi. Tilki'nin şikayeti üzerine İbrahim Y. hakkında "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

ZORLA GETİRME KARARI

Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre; Aleyna Tilki, Anadolu 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılmadı. Sanık İ.Y.'nin avukatı, bir önceki celsede de tanıklar Aleyna Tilki ve babasının bulunmadığını söyleyerek zorla getirme talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, genç şarkıcının zorla getirilmesine karar verdi.

Kaynak: Sabah