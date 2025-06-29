Murat Dalkılıç Yılın Bombasını Patlattı! Ünlü Oyuncu ile Aşk mı Yaşıyor? Herkes Bunu Konuşuyor

Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine oturan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yeni bir aşa yelken mi açtı? Ünlü oyuncu ile samimi pozu sosyal medyayı salladı. İşte herkesin konuştuğu yeni aşk iddiasının perde arkası…

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Murat Dalkılıç Yılın Bombasını Patlattı! Ünlü Oyuncu ile Aşk mı Yaşıyor? Herkes Bunu Konuşuyor
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Ünlü pop müziği sanatçısı Murat Dalkılıç’ın ünlü oyuncu Özgü Kaya ile yaklaşık bir buçuk aydır birlikte olduğu iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Murat Dalkılıç Yılın Bombasını Patlattı! Ünlü Oyuncu ile Aşk mı Yaşıyor? Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 1

İddialara göre 41 yaşındaki Dalkılıç, kendisinden 12 yaş küçük başarılı oyuncu Özgü Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

Murat Dalkılıç Yılın Bombasını Patlattı! Ünlü Oyuncu ile Aşk mı Yaşıyor? Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 2

Yeni çiftin Kuşadası’nda romantik bir tatil yaptığı söylenirken, paylaşılan bir fotoğraf karesi de yeni aşk iddialarını güçlendirdi. Söz konusu aşka dair iki isimden de bir açıklama gelmedi.

Murat Dalkılıç Yılın Bombasını Patlattı! Ünlü Oyuncu ile Aşk mı Yaşıyor? Herkes Bunu Konuşuyor - Resim : 324 Ağustos 2015 nikah masasına oturan ve 2 yıl sonra boşanan Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç çiftinin yıllar sonra barıştığı iddiası gündem olmuştu.

İddialar sonrasında “Bu haber doğruysa tüm ülke eski sevgilisine dönebilir” yorumu yapılmıştı. Uzun süredir hayatlarında kimse olmayan eski eşlerin yeniden barıştığı iddiası sosyal medyada dolanmaya başlamıştı.

Söz konusu iddianın ardından popüler platform X üzerinde “Umarım bu retroda dönen biz olmayız”, “Ben de diyorum 9 yıldır konuşmadığım insanı neden özlüyorum”, “Bu kızın zaten Murat'tan sonra hiç gülmemişti yüzü”, “Kızı delirttikten sonra barışsa ne yazar”, “Merve yapmamıştır” gibi yorumlar yapılmıştı.

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