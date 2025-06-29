Murat Dalkılıç Yılın Bombasını Patlattı! Ünlü Oyuncu ile Aşk mı Yaşıyor? Herkes Bunu Konuşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü pop müziği sanatçısı Murat Dalkılıç’ın ünlü oyuncu Özgü Kaya ile yaklaşık bir buçuk aydır birlikte olduğu iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.

İddialara göre 41 yaşındaki Dalkılıç, kendisinden 12 yaş küçük başarılı oyuncu Özgü Kaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

Yeni çiftin Kuşadası’nda romantik bir tatil yaptığı söylenirken, paylaşılan bir fotoğraf karesi de yeni aşk iddialarını güçlendirdi. Söz konusu aşka dair iki isimden de bir açıklama gelmedi.

24 Ağustos 2015 nikah masasına oturan ve 2 yıl sonra boşanan Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç çiftinin yıllar sonra barıştığı iddiası gündem olmuştu.

İddialar sonrasında “Bu haber doğruysa tüm ülke eski sevgilisine dönebilir” yorumu yapılmıştı. Uzun süredir hayatlarında kimse olmayan eski eşlerin yeniden barıştığı iddiası sosyal medyada dolanmaya başlamıştı.

Söz konusu iddianın ardından popüler platform X üzerinde “Umarım bu retroda dönen biz olmayız”, “Ben de diyorum 9 yıldır konuşmadığım insanı neden özlüyorum”, “Bu kızın zaten Murat'tan sonra hiç gülmemişti yüzü”, “Kızı delirttikten sonra barışsa ne yazar”, “Merve yapmamıştır” gibi yorumlar yapılmıştı.