Ünlü Oyuncudan Çarpıcı İtiraf! 'Boşanınca Statüm Düşmüş Gibi Hissettim'

Show Tv'nin fenomen dizisi Bahar'da "Çağla" karakterini canlandıran ve başarılı performansıyla büyük ilgi gören oyuncu Elit Andaç Çam, Rusya’nın önde gelen televizyon kanallarından RBC’ye röportaj verdi. Bahar'ın Rusya'da dahi ilgi görmesinden çok mutlu olduğunu söyleyen oyuncu, kadınların yaşadığı adaletsizliklerle ilgili de konuştu.

'KADININ DEĞERİ EVLİLİKLE YÜKSELMİYOR'

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; boşanmış bir kadın olduğunu söyleyen Elit Andaç Çam, “Kadın her yerde aynı baskıyı hissediyor. Boşandıktan sonra kadının statüsünün düştüğüne dair bir algı var. Ben de boşandığımda bunu yaşadım. Ancak kadının değeri, evlilik ya da boşanmayla düşüp yükselen bir şey değil. Patriyarkanın üzerimizdeki baskısı, maalesef dünyanın her yerinde hissediliyor” ifadelerini kullandı.

'İLK FIRSATTA BABAMLA RUSYA'YA GİDECEĞİM'

Röportaj sonunda Rusya’dan gelen daveti mutlulukla karşılayan Çam, “Babam da Rus kültürüne hayran, hatta Rusça öğreniyor. Edebiyatı ve sineması dünyada çok özel bir yerde. İlk fırsatta babamla birlikte Rusya’yı ziyaret edeceğim” dedi.