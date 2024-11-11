Burak Özçivit Dolandırıldı mı? Fahriye Evcen Sessizliğini Bozdu

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in, çalışanı tarafından tam 10 milyon dolar dolandırıldığı iddia edildi. Eşi oyuncu Fahriye Evcen konu hakkındaki sessizliğini bozdu.

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Burak Özçivit Dolandırıldı mı? Fahriye Evcen Sessizliğini Bozdu

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit özel hayatlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyorlar. Ünlü oyuncu Burak Özçivit'in çalışanı tarafından dolandırıldığı iddia edildi.

İddialara göre, Özçivit yanında uzun zamandır çalışan birisi tarafından yaklaşık 10 milyon dolar dolandırıldı.

YALANLADI

Ünlü oyuncu ise konuyla ilgili sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Bugün iddia adı altında çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur... Yalan yanlış haber yerine daha dikkatli haber yapın lütfen."

İLK KEZ KONUŞTU

Bir AVM'de görüntülenen ünlü oyuncu, eşi Burak Özçivit'in dolandırıldığı yönünde çıkan haberlerle ilgili gelen soruya, "Böyle bir şey yok. Burak da gerekli açıklamayı yaptı zaten" karşılığını verdi. Evcen, neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti.

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Kaynak: Haber Global

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