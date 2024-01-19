Bebeklerinin yüzünü 1 yıl sonra ilk kez gösterdiler

BABASINA BENZETİLDİ

13,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından oğlunun 1. yaş doğum gününü kutlayan ve ilk kez yüzünü gösteren Fahriye Evcen, "Bir sene önce bugün bir Kerem doğdu ki; çok yaman. Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.