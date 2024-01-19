Bebeklerinin yüzünü 1 yıl sonra ilk kez gösterdiler

2017'de Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen, 1 yaşına giren küçük oğlu Kerem'in yüzünü ilk kez gösterdi.

Fahriye Evcen Burak Özçivit
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Bebeklerinin yüzünü 1 yıl sonra ilk kez gösterdiler - Resim: 1

Dizi setinde başlayan aşklarını 2017 yılında nikah masasına taşıyan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz yıl ikinci oğulları Kerem'i kucağına aldı.

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Bebeklerinin yüzünü 1 yıl sonra ilk kez gösterdiler - Resim: 2

Bu zamana kadar oğlunun yüzünü saklayan Evcen, kural bozarak doğum gününde oğlunu gösterdi.

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Bebeklerinin yüzünü 1 yıl sonra ilk kez gösterdiler - Resim: 3

BABASINA BENZETİLDİ

13,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından oğlunun 1. yaş doğum gününü kutlayan ve ilk kez yüzünü gösteren Fahriye Evcen, "Bir sene önce bugün bir Kerem doğdu ki; çok yaman. Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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Bebeklerinin yüzünü 1 yıl sonra ilk kez gösterdiler - Resim: 4

Minik Kerem'i görenler ise baba Burak Özçivit'e benzetti.

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Bebeklerinin yüzünü 1 yıl sonra ilk kez gösterdiler - Resim: 5

Burak Özçivit ise oğlu Kerem'le bir fotoğrafını yayınlayarak Kerem'im bugün 1 yaşında… Babasının aslanı. Nice senelere canımın içi" dedi.

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