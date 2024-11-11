Ahu Tuğba'nın Kızından Ağlatan Mesaj: Keşke...

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ahu Tuğba ABD'de hayatını kaybetmişti. Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından duygu dolu bir mesaj paylaştı. Anjelik'in mesajı Ahu Tuğba'nın sevenlerini ağlattı.

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Ahu Tuğba'nın Kızından Ağlatan Mesaj: Keşke...

Oyuncu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Vefatının 27. gününde Atlas Sineması'nda düzenlenen anma töreninin ardından cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Tuğba, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

'KEŞKE ÇOCUK OLSAM'

Bugün 31'inci yaşına giren Anjelik Calvin, annesinin de yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak; "Annem, bugün beni ölümüne doktor 'ölebilirsin' dediği halde, 'hayır, o ABD'de doğacak' diyerek, okyanusu aşarak dünyaya getirdiği gün. Kokunu özledim, keşke çocuk olsam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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