Ünlü Modelin Feci Sonu! 24 Kez Bıçaklanarak Öldürüldü

İtalyan model ve reality TV yıldızı Pamela Genini, Milano’daki evinde erkek arkadaşı tarafından 24 kez bıçaklanarak öldürüldü. Genç modelin çığlıklarını duyan komşular polisi aradı, saldırgan ise intihar girişiminde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Ünlü Modelin Feci Sonu! 24 Kez Bıçaklanarak Öldürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya, genç model Pamela Genini’nin korkunç ölümüyle sarsıldı. 29 yaşındaki model ve reality TV yıldızı, Milano’daki evinde erkek arkadaşı tarafından 24 kez bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, salı gecesi Milano’da bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Komşuların çığlıklar ve yardım sesleri duyması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, genç modelin cansız bedeniyle karşılaştı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Genini ile 52 yaşındaki sevgilisi Gianluca Soncin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Soncin’in, genç modeli defalarca bıçakladığı iddia edildi. Yapılan incelemede, Genini’nin vücudunda 24 bıçak darbesi bulundu.

Ünlü Modelin Feci Sonu! 24 Kez Bıçaklanarak Öldürüldü - Resim : 1
İtalya, genç model Pamela Genini’nin korkunç ölümüyle sarsıldı.

CİNAYET SONRASI İNTİHAR GİRİŞİMİ

Cinayet sonrası Soncin’in intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Boynunu iki kez kesen zanlı, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Milano’daki Niguarda Hastanesi’nde tedavi altına alınan Soncin’in hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

"YARDIM EDİN" DİYE BAĞIRMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, apartman sakinlerinin ifadelerine başvuruldu. Komşular, cinayet öncesinde daireden tartışma sesleri geldiğini, ardından “Yardım edin!” çığlıklarının duyulduğunu söyledi. Bazı tanıklar ise olaydan hemen önce bir erkeğin daireye koşarak girdiğini ifade etti.

Ünlü Modelin Feci Sonu! 24 Kez Bıçaklanarak Öldürüldü - Resim : 2
Komşular, cinayet öncesinde daireden tartışma sesleri geldiğini, ardından “Yardım edin!” çığlıklarının duyulduğunu söyledi.

TASARLAYARAK CİNAYET SUÇUNDAN YARGILANACAK

Polis, cinayetin ardından olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Zanlı Soncin’in, tasarlayarak adam öldürme ve kadın cinayeti suçlamalarıyla yargılanacağı belirtildi. Genç modelin ölümü, İtalya’da kadın cinayetlerine yönelik tepkileri yeniden gündeme taşıdı.

Kıskanmak Dizisinin Mükerrem'i Ünlü Oyuncu Hafsanur Sancaktutan Hastanelik Oldu! Sevgilisi Kubilay Aka Yalnız BırakmadıKıskanmak Dizisinin Mükerrem'i Ünlü Oyuncu Hafsanur Sancaktutan Hastanelik Oldu! Sevgilisi Kubilay Aka Yalnız BırakmadıMagazin

Fenomen Dizinin Reytingleri Düşünce Hikayesi Değişti! 3 İsim Birden Diziye Veda EttiFenomen Dizinin Reytingleri Düşünce Hikayesi Değişti! 3 İsim Birden Diziye Veda EttiMagazin

Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe EdildiKalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe EdildiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cinayet İtalya
MasterChef Türkiye’de Ateş Yükselten Olay! Daha Fazla Dayanamadı, Tüm Gemileri Yaktı: ‘Bu Haftadan Sonra…’ Daha Fazla Dayanamadı, Tüm Gemileri Yaktı
Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia Kalp Krizini Ne Tetikledi? 1 Yıl Önce 30 Kiloyu Nasıl Verdiğini Açıklamıştı Fatih Ürek’in Sağlık Durumuna İlişkin Korkunç İddia
Sadettin Saran Skandalı Açıkladı! Fenerbahçe’de Yaşanan Krizin Nedeni Belli Oldu Skandalı Açıkladı! İşte Patlak Veren Krizin Detayları
Beşiktaş’ta Deprem Üstüne Deprem! Sergen Yalçın ‘Seni İstemiyorum’ Diyerek Kapının Önüne Koydu Beşiktaş'ta Flaş Ayrılık! Kapının Önüne Koydu
ÇOK OKUNANLAR
Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düşen İddia: Burcu Köksal ve 2 Belediye Başkanı AKP’ye mi Katılıyor?
AKP'ye Geçeceği İddia Edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan İlk Açıklama Ve Sessizliğini Bozdu! AKP'ye mi Geçiyor?
Can Holding Soruşturmasında Dikkat Çeken İsim: Mason Locası Başkanı da Gözaltında Mason Locası Başkanı Gözaltında
Tayfun Kahraman İçin AYM'den Hak İhlali Kararı: Resmi Gazete'de Yayımlandı AYM'nin 'Tayfun Kahraman' Kararı Resmi Gazete'de
Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı