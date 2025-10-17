Ünlü Modelin Feci Sonu! 24 Kez Bıçaklanarak Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya, genç model Pamela Genini’nin korkunç ölümüyle sarsıldı. 29 yaşındaki model ve reality TV yıldızı, Milano’daki evinde erkek arkadaşı tarafından 24 kez bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, salı gecesi Milano’da bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Komşuların çığlıklar ve yardım sesleri duyması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, genç modelin cansız bedeniyle karşılaştı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Genini ile 52 yaşındaki sevgilisi Gianluca Soncin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Soncin’in, genç modeli defalarca bıçakladığı iddia edildi. Yapılan incelemede, Genini’nin vücudunda 24 bıçak darbesi bulundu.

İtalya, genç model Pamela Genini’nin korkunç ölümüyle sarsıldı.

CİNAYET SONRASI İNTİHAR GİRİŞİMİ

Cinayet sonrası Soncin’in intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Boynunu iki kez kesen zanlı, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Milano’daki Niguarda Hastanesi’nde tedavi altına alınan Soncin’in hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

"YARDIM EDİN" DİYE BAĞIRMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, apartman sakinlerinin ifadelerine başvuruldu. Komşular, cinayet öncesinde daireden tartışma sesleri geldiğini, ardından “Yardım edin!” çığlıklarının duyulduğunu söyledi. Bazı tanıklar ise olaydan hemen önce bir erkeğin daireye koşarak girdiğini ifade etti.

Komşular, cinayet öncesinde daireden tartışma sesleri geldiğini, ardından “Yardım edin!” çığlıklarının duyulduğunu söyledi.

TASARLAYARAK CİNAYET SUÇUNDAN YARGILANACAK

Polis, cinayetin ardından olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Zanlı Soncin’in, tasarlayarak adam öldürme ve kadın cinayeti suçlamalarıyla yargılanacağı belirtildi. Genç modelin ölümü, İtalya’da kadın cinayetlerine yönelik tepkileri yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haber Merkezi