Ünlü Fenomen Hayatını Kaybetti

Sosyal medyada büyük bir hayran kitlesi bulunan fenomen Maria Rita Rodrigues, geçirdiği ani bir sağlık sorunu sonucu 25 yaşında hayatını kaybetti.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan 25 yaşındaki fenomen Maria Rita Rodrigues da Silva, geçirdiği ani bir sağlık sorunu sonucu hayatını kaybetti.

Genç fenomen, fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeni hakkında resmi makamlar tarafından detaylı bir açıklama yapılmadı.

Güzellik ve yaşam tarzı içerikleriyle tanınan Rodrigues’in sosyal medya hesaplarında yüz binlerce takipçisi bulunuyordu. Vefat haberinin ardından sevenleri ve takipçileri sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

Ailesi tarafından yapılan kısa açıklamada, “Bu zor günümüzde mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

