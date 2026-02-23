Dilan Polat Üçüncü Kez Anne Oluyor: Müjdeli Haberi Takipçileriyle Paylaştı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, tüp bebek tedavisinin ardından üçüncü kez anne olacağını duyurdu. Pozitif test sonucunu akşam yemeğinde ailesine sürprizle açıklayan Polat’ın paylaştığı anlar sosyal medyada ilgi gördü

Sosyal medyanın bilinen isimlerinden Dilan Polat, uzun süredir devam eden tüp bebek sürecinin ardından üçüncü kez anne olacağını açıkladı. Hamilelik testinin pozitif sonuçlanmasıyla yaşadığı sevinci ailesiyle paylaşan Polat’ın bu özel anları takipçileri tarafından beğeni topladı.

Geçtiğimiz hafta yapılan embriyo transferinden beklediği haberi alan fenomen, müjdeyi akşam yemeğinde küçük bir sürprizle verdi.

O ANLARI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Tatlı servisi yapıyormuş gibi davranan Polat, eşi ve çocuklarına test sonucunu gösterdiği anları sosyal medya hesabında yayınladı. Daha sonra test yaptığı anlara ait videoyu da “Şu anı sizinle paylaşmak istedim” notuyla paylaştı.

ÇİFTİN 2 ÇOCUKLARI BULUNUYOR

Engin Polat ile evli olan Dilan Polat’ın Nilda ve Milan Efe adında iki çocuğu bulunuyor.

