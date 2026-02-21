Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran'dan Yüz Nakli Sonrası Dikkat Çeken Paylaşım

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, Güney Kore’de geçirdiği yüz nakli operasyonunun ardından 21’inci günde yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Yeni görünümünü takipçileriyle paylaşan Ceran’a sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Son Güncelleme:
Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran'dan Yüz Nakli Sonrası Dikkat Çeken Paylaşım
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2006’da katıldığı Oryantal Star yarışması ve 2011’de yer aldığı Survivor programıyla tanınan Didem Ceran, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu. Sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Ceran, bu kez Güney Kore’de geçirdiği yüz nakli operasyonuyla gündeme geldi.

Operasyonun ardından iyileşme sürecine ilişkin takipçilerini bilgilendiren Ceran, yüz naklinin 21’inci gününde yeni görünümünü paylaştı. Değişimini gözler önüne seren Ceran, paylaşımına “Ben ne yaptırdım?” notunu ekleyerek geçirdiği işlemleri de sıraladı.

Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran'dan Yüz Nakli Sonrası Dikkat Çeken Paylaşım - Resim : 1

Ceran’ın açıklamasına göre uygulanan estetik işlemler arasında çene kemiğinin geri alınması, kemik kontürlerinin törpülenmesi, göz çevresine yönelik düzenlemeler, göz kapağı ve göz altı müdahaleleri ile yüz germe operasyonu yer aldı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görürken, Ceran’ın yeni görünümü takipçileri tarafından çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, geçmiş olsun dileklerinin yanı sıra Ceran’ın değişimine yönelik olumlu mesajlar paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Survivor
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol’dan Müjdeli Haber: Ünlü Çift Bebek Sevinci Yaşıyor Ünlü Çift Bebek Sevinci Yaşıyor
Karaciğer Nakli Olmuştu: Ufuk Özkan'dan Sevenlerini Sevindiren Haber Karaciğer Nakli Olan Ufuk Özkan'dan Haber Var
Mehmet Ali Erbil'in Eşi Gülseren Ceylan, Tesettüre Girdi: Teravihe Gittiği Anları Paylaştı Mehmet Ali Erbil'in Eşi Tesettüre Girdi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Yıldız Tilbe'den Kötü Haber: Ünlü Şarkıcının Sağlık Durumu Nasıl? Yıldız Tilbe'den Kötü Haber: Ünlü Şarkıcının Sağlık Durumu Nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı CHP'den Yazıhan Belediye Başkanı Göçer İçin İhraç Kararı
Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son Okul Bahçesinde Yürek Yakan Olay: Daha 11 Yaşındaydı... Tenefüste Acı Son
Kontağı Çevirmek Cesaret İster! Akaryakıta Büyük Zam Geliyor Kontağı Çevirmek Cesaret İster! Akaryakıta Büyük Zam Geliyor
İstanbul'un Göbeğinde Dehşet! Saldırıya Uğrayan Çocuğa Yardım Etmek İstedi, 6 Yerinden Bıçaklandı Saldırıya Uğrayan Çocuğa Yardım Etmek İstedi, 6 Yerinden Bıçaklandı
Saldırının Ayak Sesleri Yükseldi: Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı Avrupa'dan 'İran'ı Acilen Terk Edin' Uyarısı