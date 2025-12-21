Ünlü Çift Aylar Önce Gizlice Evlenmiş!

Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile oyuncu Deniz Barut'un 8 ay önce sessiz sedasız evlendikleri ortaya çıktı

Ünlü Çift Aylar Önce Gizlice Evlenmiş!
Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile ünlü oyuncu Deniz Barut’un, 2021'de başlayan ve gözlerden uzak sürdürdükleri ilişkilerini resmileştirdiği ve geçtiğimiz mayıs ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdiği öğrenildi.

DOSTLUK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Habertürk'ün aktardığına göre; Yüksel Aksu ile Deniz Barut’un yolu, 'Avlu' dizisinin setinde kesişmişti. O dönem başlayan dostlukları 2021'de ise romantik bir ilişkiye dönüştü. 'Avlu' dizisinden 6 yıl sonra, Yüksel Aksu’nun yeni projesi 'Bak Postacı Geliyor' filminde çift, yeniden birlikte çalıştı.

Ünlü Çift Aylar Önce Gizlice Evlenmiş! - Resim : 1

Aksu, bu filmde, postacı olan babası Osman Aksu’nun, annesi Gülizar Aksu’yu kaçırarak evlenmesini beyazperdeye taşıdı. Filmin en dikkat çekici detayı ise oyuncu seçimi oldu. Yüksel Aksu, annesi Gülizar Aksu rolünü eşi Deniz Barut’a emanet etti.

Kaynak: Habertürk

