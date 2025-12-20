Hande Erçel’le Ayrılık Sonrası Hakan Sabancı Cephesinde Sürpriz Aşk Bombası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı’nın ayrılığı magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Evlilik hazırlığında oldukları konuşulan çiftin yollarını ayırmasının ardından çeşitli iddialar ortaya atılmış, Sabancı bu söylentileri net bir dille yalanlamıştı.

Ancak kulislerde dolaşan yeni iddialar, Sabancı’yı yeniden gündemin merkezine taşıdı. Magazin sitesi Snob Magazin’in haberine göre, Hakan Sabancı’nın oyuncu Rabia Soytürk ile yakınlaştığı öne sürüldü. İddiaya göre ikilinin bir süredir flört ettiği konuşuluyor.

Bu sezon Teşkilat dizisinde rol alan Rabia Soytürk’ün, uzun süredir birlikte olduğu Samet Vuruşan ile kısa süre önce yollarını ayırdığı biliniyor. Ayrılığın ardından Soytürk’ün özel hayatı da mercek altına alınmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Rabia Soytürk’ün Lucas Torreira ile aşk yaşadığı yönünde iddialar ortaya atılmış, ancak bu söylentiler kısa sürede yalanlanmıştı.

Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk cephesinden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, ortaya atılan iddia magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi