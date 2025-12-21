Hande Erçel’i Çabuk Unuttu! Hakan Sabancı Gönlünü Rabia Soytürk’e mi Kaptırdı?

Hande Erçel ile Hakan Sabancı’nın sürpriz ayrılığının ardından magazin kulisleri hareketlendi. Erçel’in yeni bir aşka yelken açtığı konuşulurken, Sabancı’nın da Rabia Soytürk ile görüştüğü iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Hande Erçel ile iş dünyasının tanınan isimlerinden Hakan Sabancı’nın yaklaşık üç yıl süren ilişkisi, geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çiftin ayrılığı, sevenlerini oldukça şaşırtmıştı. Bu ayrılığın ardından Hande Erçel’in, ünlü yapımcı Onur Güvenatam ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hande Erçel, konuyla ilgili olarak şu sözleri dile getirmişti: "Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha… O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki…"

HAKAN SABANCI GÖNLÜNÜ RABİA SOYTÜRK'E Mİ KAPTIRDI?

Öte yandan Snob Magazin’in gündem yaratan haberine göre, Hakan Sabancı’nın yaklaşık iki haftadır oyuncu Rabia Soytürk ile görüşmeye başladığı öne sürüldü. İkilinin Anadolu Yakası’nda bulunan bir mekanda bir araya geldikleri iddia edildi.

Kaynak: Snob Magazin

