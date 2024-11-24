Ünlü Boksör Conor McGregor Cinsel Saldırıdan Suçlu Bulundu! 'Seni Hain Yalancı, İşimiz Bitmedi'

Dünyaca ünlü İrlandalı boksör Conor McGregor, hakkındaki cinsel taciz ve cinsel saldırı iddiası nedeniyle hakim karşısına çıktı. Ünlü boksör, Aralık 2018'de İrlanda'nın başkenti Dublin'de Nikita Hand adlı kadına sarhoş olduğu sırada "vahşice cinsel saldırıda bulunmakla" suçlandı.

Davaya bakan mahkeme, ellerindeki ifade ve delilleri inceleyerek söz konusu gece, 36 yaşındaki McGregor'ın, Nikita Hand'e Dublin'deki bir otelin çatı katında cinsel saldırıda bulunduğuna hükmetti. Hafif sıklet sporcuya ilk olarak 248 bin sterlin para cezası verildi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

The Guardian'ın aktardığına göre, Nikita Hand, McGregor'un arkadaşı James Lawrence'ı da o gece çatı katında kendisine saldırmakla suçladı ancak jüri Lawrence'ı suçlu bulmadı.

McGregor, verilen karar tepki göstererek "James Lawrence için adalet yerini buldu, evet! Yaptığı içler acısı. Nikita Hand, hain yalancı!" ifadelerini kullandı. Ünlü boksör, karara hukuken de itiraz edeceğini vurgulayarak "Henüz işimiz bitmedi" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem