Ünlü Boksör Conor McGregor Cinsel Saldırıdan Suçlu Bulundu! 'Seni Hain Yalancı, İşimiz Bitmedi'

İrlandalı boksör Conor McGregor, 2018 yılında Dublin'deki bir otelde Nikita Hand adlı kadına cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu. Karara tepki gösteren boksör, "Nikita Hand, hain yalancı! Henüz işimiz bitmedi" dedi.

Ünlü Boksör Conor McGregor Cinsel Saldırıdan Suçlu Bulundu! 'Seni Hain Yalancı, İşimiz Bitmedi'

Dünyaca ünlü İrlandalı boksör Conor McGregor, hakkındaki cinsel taciz ve cinsel saldırı iddiası nedeniyle hakim karşısına çıktı. Ünlü boksör, Aralık 2018'de İrlanda'nın başkenti Dublin'de Nikita Hand adlı kadına sarhoş olduğu sırada "vahşice cinsel saldırıda bulunmakla" suçlandı.

Davaya bakan mahkeme, ellerindeki ifade ve delilleri inceleyerek söz konusu gece, 36 yaşındaki McGregor'ın, Nikita Hand'e Dublin'deki bir otelin çatı katında cinsel saldırıda bulunduğuna hükmetti. Hafif sıklet sporcuya ilk olarak 248 bin sterlin para cezası verildi.

Ünlü Boksör Conor McGregor Cinsel Saldırıdan Suçlu Bulundu! 'Seni Hain Yalancı, İşimiz Bitmedi' - Resim : 1

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

The Guardian'ın aktardığına göre, Nikita Hand, McGregor'un arkadaşı James Lawrence'ı da o gece çatı katında kendisine saldırmakla suçladı ancak jüri Lawrence'ı suçlu bulmadı.

McGregor, verilen karar tepki göstererek "James Lawrence için adalet yerini buldu, evet! Yaptığı içler acısı. Nikita Hand, hain yalancı!" ifadelerini kullandı. Ünlü boksör, karara hukuken de itiraz edeceğini vurgulayarak "Henüz işimiz bitmedi" dedi.

Ünlü Boksör Conor McGregor Cinsel Saldırıdan Suçlu Bulundu! 'Seni Hain Yalancı, İşimiz Bitmedi' - Resim : 2

Norveç Kraliyet Ailesinde Cinsel Saldırı Skandalı! Veliaht Prenses'in Oğlu TutuklandıNorveç Kraliyet Ailesinde Cinsel Saldırı Skandalı! Veliaht Prenses'in Oğlu TutuklandıMagazin
Diddy'nin Skandalları Bitmiyor! İki Yeni Cinsel Saldırı Davası AçıldıDiddy'nin Skandalları Bitmiyor! İki Yeni Cinsel Saldırı Davası AçıldıMagazin

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Cinsel Saldırı Taciz
Futbol Dünyasını Sallayan Yasak Aşk Skandalı! Eski Eşinin Yeğeniyle Düğün Yapacak... Futbol Dünyasını Sallayan Yasak Aşk Skandalı
Hamsi Pişirirken Kokusu Asla Evinize Sinmeyecek: Sadece 1 Tanesi Yetiyor Hamsi Pişirirken Kokusu Asla Evinize Sinmeyecek: Sadece 1 Tanesi Yetiyor
Engin Altan Düzyatan Dolandırıcıların Eline Düştü: Eşini Dinlemediğine Bin Pişman... Engin Altan Düzyatan Dolandırıcıların Eline Düştü
Uzmanlar Uyardı: Meğer Çok Yanlış Biliyormuşuz! Bu 5 Gıdayı Sakın Yıkamayın Uzmanlar Uyardı: Meğer Çok Yanlış Biliyormuşuz! Bu 5 Gıdayı Sakın Yıkamayın