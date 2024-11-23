Futbol Dünyasını Sallayan Yasak Aşk Skandalı! Eski Eşinin Yeğeniyle Düğün Yapacak...

Brezilyalı kulüp Atletico Mineiro'da top koşturan "Hulk" lakaplı futbolcu Givanildo Vieira de Sousa, ülkesinde gündeme oturdu. 38 yaşındaki futbolcunun özel hayatı sosyal medya kullanıcıları arasında da bir numaralı gündem haline geldi.

2007 yılında Japonya'da tanıştığı İran Angelo ile evlenip 2019 yılına kadar evli kalan Hulk'un bu evliliğinden Ian ve Tiago adında iki oğlu ve Alice isminde bir kızları oldu. Hulk'un Angola'dan boşandıktan 5 ay sonra eski eşinin yeğeni Camilia Angelo ile ilişki yaşamaya başladığı öne sürüldü.

PLAJ DÜĞÜNÜ YAPACAKLAR

halktv.com.tr'nin aktardığına göre Hulk, 2020 yılının eylül ayında Çin'de Shanghai SIPG forması giyerken resmi olarak evlendi. Çiftin dini nikahla Brezilya'nın Paraiba kıyısındaki bir plajda düğün yapacakları iddia edildi.