Futbol Dünyasını Sallayan Yasak Aşk Skandalı! Eski Eşinin Yeğeniyle Düğün Yapacak...

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Hulk'un, üç çocuk sahibi olduğu eski eşinin yeğeni ile evlenirken, yeni iddia sosyal medyayı salladı. Hulk'un şimdi de dini nikahla bir plajda düğün yapacağı öne sürüldü.

Son Güncelleme:
Futbol Dünyasını Sallayan Yasak Aşk Skandalı! Eski Eşinin Yeğeniyle Düğün Yapacak...

Brezilyalı kulüp Atletico Mineiro'da top koşturan "Hulk" lakaplı futbolcu Givanildo Vieira de Sousa, ülkesinde gündeme oturdu. 38 yaşındaki futbolcunun özel hayatı sosyal medya kullanıcıları arasında da bir numaralı gündem haline geldi.

Futbol Dünyasını Sallayan Yasak Aşk Skandalı! Eski Eşinin Yeğeniyle Düğün Yapacak... - Resim : 1

2007 yılında Japonya'da tanıştığı İran Angelo ile evlenip 2019 yılına kadar evli kalan Hulk'un bu evliliğinden Ian ve Tiago adında iki oğlu ve Alice isminde bir kızları oldu. Hulk'un Angola'dan boşandıktan 5 ay sonra eski eşinin yeğeni Camilia Angelo ile ilişki yaşamaya başladığı öne sürüldü.

Futbol Dünyasını Sallayan Yasak Aşk Skandalı! Eski Eşinin Yeğeniyle Düğün Yapacak... - Resim : 2

PLAJ DÜĞÜNÜ YAPACAKLAR

halktv.com.tr'nin aktardığına göre Hulk, 2020 yılının eylül ayında Çin'de Shanghai SIPG forması giyerken resmi olarak evlendi. Çiftin dini nikahla Brezilya'nın Paraiba kıyısındaki bir plajda düğün yapacakları iddia edildi.

Okan Buruk İlk Kez Konuştu: Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın Olaylı Ayrılığına Flaş YorumOkan Buruk İlk Kez Konuştu: Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın Olaylı Ayrılığına Flaş YorumSpor
Kardeşinden Sert Paylaşım: Mauro Icardi ve Wanda Nara Boşandı mı?Kardeşinden Sert Paylaşım: Mauro Icardi ve Wanda Nara Boşandı mı?Spor
Etiketler
Futbol Brezilya
Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti Yine Zirvede! 'Bebeğe Başörtüsü' Sahnesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü O Sahne Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Şevval Sam Havalimanında Konser Verdi Şevval Sam Havalimanında Konser Verdi
Hamsi Pişirirken Kokusu Asla Evinize Sinmeyecek: Sadece 1 Tanesi Yetiyor Hamsi Pişirirken Kokusu Asla Evinize Sinmeyecek: Sadece 1 Tanesi Yetiyor
Ünlü Oyuncu Pelin Akil, Yalı Çapkını'na Veda Etti Ünlü Oyuncu Yalı Çapkını'na Veda Etti
Önce Bade İşçil, Şimdi Pınar Altuğ... Oyunculukta 'Tip' Paradoksu! Pınar Altuğ'dan Olay Açıklama
Kış Aylarında Dikiz Aynasına Poşet Geçirin, Daha Kolay Olacak Kış Aylarında Dikiz Aynasına Poşet Geçirin, Daha Kolay Olacak