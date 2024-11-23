Kızılcık Şerbeti Yine Zirvede! 'Bebeğe Başörtüsü' Sahnesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, toplumsa hayattaki zıtlıkları ve farklı yaşam tarzlarını ekrana getirerek kimi zaman "seküler-muhafazakar" çatışmasını eleştirdiği kimi zaman da tetiklediği iddialarıyla ilk günden beri gündemden düşmüyor.

KULLANICILAR FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Dizinin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde yer alan bir başörtü sahnesi yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu sahnede bebeğe başörtüsü takıldığını gören karakter "El kadar kız çocuklarının başını bağlıyorsunuz, ya bu daha bebek!" sözleriyle tepki gösterdi.

Sosyal medya bu sahne karşısında ikiye bölünürken, bu sahneyi beğenenler ve tepki gösterenler oldu.