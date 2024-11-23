Kızılcık Şerbeti Yine Zirvede! 'Bebeğe Başörtüsü' Sahnesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşamki bölümüyle de reytinglerin zirvesinde yer alırken, sosyal medyada da gündem oldu. Özellikle bebeğe başörtüsü takıldığını gösteren sahne ve "El kadar kız çocuklarının başını bağlıyorsunuz, ya bu daha bebek!" repliği sosyal medyayı ikiye böldü.

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Kızılcık Şerbeti Yine Zirvede! 'Bebeğe Başörtüsü' Sahnesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, toplumsa hayattaki zıtlıkları ve farklı yaşam tarzlarını ekrana getirerek kimi zaman "seküler-muhafazakar" çatışmasını eleştirdiği kimi zaman da tetiklediği iddialarıyla ilk günden beri gündemden düşmüyor.

Kızılcık Şerbeti Yine Zirvede! 'Bebeğe Başörtüsü' Sahnesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü - Resim : 1

KULLANICILAR FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Dizinin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde yer alan bir başörtü sahnesi yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Söz konusu sahnede bebeğe başörtüsü takıldığını gören karakter "El kadar kız çocuklarının başını bağlıyorsunuz, ya bu daha bebek!" sözleriyle tepki gösterdi.

Kızılcık Şerbeti Yine Zirvede! 'Bebeğe Başörtüsü' Sahnesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü - Resim : 2

Sosyal medya bu sahne karşısında ikiye bölünürken, bu sahneyi beğenenler ve tepki gösterenler oldu.

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