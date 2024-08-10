Uğur Aslan'ın Sözleri Gündem Oldu, Saba Tümer Şaştı Kaldı: 'Her Yıl Ali Koç İle Tatil Yapıyorum'

Saba Tümer'in YouTube programına konuk olan oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan'ın Ali Koç sözleri gündem oldu. Aslan, "Biz her sene Ali Koç'la tatil yapıyoruz mesela" dedi. Tümer, bu sözlere bir süre inandıktan sonra Aslan, "Çünkü aynı deniz abi gidecek başka deniz yok anlatabiliyor muyum?" deyince bahsetmek istediği anlaşıldı.

Uğur Aslan'ın Sözleri Gündem Oldu, Saba Tümer Şaştı Kaldı: 'Her Yıl Ali Koç İle Tatil Yapıyorum'

Ünlü oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan, Saba Tümer'in YouTube programına konuk oldu. Hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Uğur Aslan sosyal medyadaki gösterişli hayatları eleştirirken Saba Tümer araya girdi ve "Senden bir tane var, beş tane teknen olsa ne olacak olmasa ne olacak? Beş tane teknen olsa da aynı anda bir tanesinde bulunabilirsin.." diyerek örnek verdi.

Uğur Aslan da Tümer'e "Tekne dedin ya hani... Biz her sene Ali Koç'la tatil yapıyoruz mesela" dedi. Tümer ise önce inandı "E ne güzel" diyerek yanıt verdi ancak Aslan ise esprili bir şekilde sözlerine devam ederek "Çünkü aynı deniz abi gidecek başka deniz yok anlatabiliyor muyum?" ifadelerini kullandı.

Saba Tümer de "Aynı deniz aynı güneş. Aynen öyle..." diyerek devam etti. Uğur Aslan "Böyle baktığın zaman tükettiğin şeylerin sınırlı olduğu, alabileceğin şeylerin limitli olduğu, meselesini doğru tahlil edersen konforlu alana geçermişsin gibi geliyor bana" dedi. Programdaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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