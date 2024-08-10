Bu Kez Oyuncu Değil! Kıvanç Tatlıtuğ'dan Büyük Sürpriz

Son olarak Show TV'deki 'Aile' dizisiyle ekranlara gelen Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez seyirciyi şaşırttı. Ay Yapım ile tekrar bir projede bir araya gelecek olan Tatlıtuğ, bu projede ortak yapımcı olacak.

Bu Kez Oyuncu Değil! Kıvanç Tatlıtuğ'dan Büyük Sürpriz

Kıvanç Tatlıtuğ “Aile”den sonra Ay Yapım’la bir kez daha bir araya geliyor. 1960’larda banka soygunları ile gündeme gelen ve “ilk Türk gangster” olarak anılan Necdet Elmas’ın hayatı ekrana taşınacak. Dijital mecraya dizi olarak hazırlanan projenin senaryosunu Levent Cantek yazacak. Projenin en büyük sürprizlerinden biri ise Kıvanç Tatlıtuğ’un yapım şirketi Kampeon ile projede yapımcı ünvanıyla yer alacak olması.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Ay Yapım ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yapım şirketi Kampeon bu projede yapımcı olarak birlikte çalışacaklar.

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