Ufak Tefek Cinayetler'den Beri Ekranda Yoktu! İşte O İsmin Sürpriz Dönüşü

Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Bade İşçil'in yeni projesi belli oldu. İşçil, Atv'nin yeni sezondaki iddialı dizi Holding'in kadrosunda yer alacak.

Ufak Tefek Cinayetler'den Beri Ekranda Yoktu! İşte O İsmin Sürpriz Dönüşü

Ezel, Kuzey Güney ve Ufak Tefek Cinayetler gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Bade İşcil uzun zamandır ekranlardan uzaktı. Son olarak dijital platformlarda yayınlanan projelerde yer alan ünlü ismin yeni projesi merak ediliyordu.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, İşçil, Atv'nin yeni sezondaki iddialı dizi Holding'in kadrosuna dahil oldu. İşçil, dizide “Ceyda” rolüne hayat verecek. Dizide Altın Ordu Holding’te yaşanan olaylar ekrana taşınacak.

Başrol için Caner Topçu’yla da görüşülen dizide dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının, ülkenin en büyük holdinglerinden birisinin yönetimini ele geçirmek için kız kardeşlerine ve mafyaya karşı verdiği zorlu savaş anlatılacak.

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