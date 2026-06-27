Türk Sinemasının Efsanesi Kadir İnanır'ın Vasiyeti İle İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Yeğeni Son Anlarını Anlattı

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14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen usta oyuncu kurtarılamadı. İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.

İnanır'ın tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen şu bilgileri verdi:

'İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır 13.05.2026 tarihinden itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14.05.2026 tarihinde yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, dün (26.06.2026) çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18:05'de hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz.'

'HERKES DUA ETTİ'

Vefatının ardından oyuncu olan yeğeni Levent İnanır, hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Levent İnanır, dayısının çok sevildiğini ve herkesin baş sağlığı için kendilerini aradığını belirterek, "Ona, tanıdığı tanımadığı herkes dua etti. Bu süreçte film çekmek için Diyarbakır'da, Bingöl'de bulundum. İnanın sokakta yürüyemedim. Onun bu kadar sevildiğini bilmiyordum." dedi.

'ÜST ÜSTE 8 YILDA ÇOK SIKINTILAR YAŞADI'

Dayısının hastalığına karşı çok direndiğini aktaran Levent İnanır, "Canlı şahidiyim. Doktorlar da sağ olsun. Üst üste 8 yılda çok sıkıntılar yaşadı. Bu kadar dayanabildi. En son entübe sürecinden önce görüştük. Çok iyiydi ama direniyordu. Hatta espri yaptı ama biliyordu. Çok yıpranmıştı, 3'üncü pıhtı atmasıydı. Akciğerde sorun, böbreklerde sorun vardı. Artık organları yorulmuştu. Kendi yorulmuştu, kalbi yorulmuştu. Özel bir isteği yoktu, vasiyeti yoktu. Biz elimizden geldiğince Kadir İnanır neye layıksa onu en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Onu, ona yakışır şekilde uğurlayacağız" dedi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Merhum sanatçının sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, 28 Haziran pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından, ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Camii’nde cenaze namazı kılınacak.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, 15 Nisan 1949'da Ordu’nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen İnanır, özellikle 1970’li ve 1980’li yıllarda rol aldığı yapımlarla geniş kitleler tarafından tanındı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenim gören İnanır, sanat hayatına Ses dergisinin düzenlediği yarışmada derece alarak adım attı. İlk oyunculuk deneyimini 1968 yılında yaşarken, asıl çıkışını 1970 yapımı Kara Gözlüm filmiyle gerçekleştirdi. Kariyeri boyunca çok sayıda filmde rol alan usta sanatçı, özellikle Türkan Şoray ile oluşturduğu sinema ikilisiyle Yeşilçam tarihine damga vurdu.

Kaynak: Haber Merkezi