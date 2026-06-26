Fatih Ürek’in 170 Milyon Liralık Mirasında Şaşırtan Karar! Ablası Selvi Ürek Tek Tek Saydı

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"Hadi Hadi" şarkısıyla hafızalara kazınan Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda aylarca süren tedaviye rağmen 30 Ocak'ta 59 yaşında yaşamını yitirmişti. Sanatçı, İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.

MAL VARLIĞI GÜNDEM OLMUŞTU

Ürek'in vefatının ardından sahip olduğu mal varlığı da kamuoyunun gündemine gelmişti. Bodrum'daki lüks malikanesi, Ataşehir'deki daireleri, otomobili, mücevherleri ve diğer yatırımları uzun süre konuşulmuştu.

'KALAN EŞYALARI SATIP BAĞIŞLAYACAĞIZ'

Sanatçının ablası Selvi Ürek, miras sürecine ilişkin iddialara açıklık getirdi. Haklarında ortaya atılan "miras paylaşıldı" ve "değerli eşyalar bölüşüldü" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Ürek, tüm sürecin avukat kontrolünde yürütüldüğünü ifade etti.

Selvi Ürek, Fatih Ürek'e ait bazı takıların satıldığını, bazı özel eşyaların ise aile bireyleri tarafından hatıra olarak alındığını söyledi. Geriye kalan ayakkabı, kıyafet ve diğer kişisel eşyaların ise satışa çıkarılacağını belirten Ürek, buradan elde edilecek gelirin eğitim alanındaki projelere ve hayvanlara bağışlanacağını açıkladı.

BORÇLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KAPATILDI

Fatih Ürek'in geride vergi ve banka borçları bıraktığını da dile getiren Selvi Ürek, bu borçların önemli kısmının sanatçının kendi mal varlığından karşılandığını söyledi. Aile içinde miras konusunda herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığını vurgulayan Ürek, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kalan mal varlığının dört yasal mirasçı arasında eşit şekilde paylaşılacağını ifade etti.

EN BÜYÜK HAYALİ OKUL YAPTIRMAKTI

Fatih Ürek, hayattayken katıldığı bir televizyon programında en büyük hayallerinden birinin kendi adını taşıyan bir okul yaptırmak olduğunu açıklamıştı. Zaman zaman vasiyetinde değişiklik yaptığını söyleyen sanatçı, bir vakıf kurulmasını ve eğitime kalıcı katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini arzuladığını dile getirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi