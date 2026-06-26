Müjdat Gezen’e Mahkemeden Hapis Cezası

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Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Müjdat Gezen, katıldığı bir programda söylediği sözler nedeniyle 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama' suçundan yargılanan Müjdat Gezen, 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEMEDEN ÖNCE İNDİRİM, SONRA ERTELEME

Birgün'ün haberine göre, yargılama sırasında söz konusu ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul eden Gezen, halkın dini değerlerini aşağılama veya kin ve düşmanlığa sevk etme amacı taşımadığını ifade etti.

Kararını açıklayan mahkeme önce 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı önce 5 aya, ardından basit yargılama usulü indirimi uygulayarak 3 ay 22 güne düşürdü.

CEAEVİNE GİRMEYECEK

Ayrıca, Gezen'in daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Alınan bu karar doğrultusunda Gezen cezaevine girmeyecek ancak 5 yıl boyunca denetim süresine tabi tutulacak. Sanatçı bu süre içinde kasıtlı bir suça karışmazsa dava tamamen düşecek.

Kaynak: BirGün