İran'dan ABD Üslerine Misilleme Saldırısı: Tansiyon Yükseldi! 'Pişman Olacaklar'

ABD ile İran arasında ateşkes sonrası yeniden yükselen gerilim, karşılıklı sert açıklamalar ve misilleme iddialarıyla yeni bir boyut kazandı. İran Devrim Muhafızları, Körfez'deki ABD üslerini hedef aldığını öne sürerken, Washington'a "Saldırılar sürerse karşılığımız daha ağır olacak" mesajı verdi. Taraflar birbirini ateşkesi bozmakla suçlarken, bölgede tansiyon yeniden kritik seviyeye ulaştı.

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İran'dan ABD Üslerine Misilleme Saldırısı: Tansiyon Yükseldi! 'Pişman Olacaklar'
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ABD-İran hattında ateşkes sonrası yeniden tırmanan gerilim, karşılıklı sert açıklamalar ve misilleme iddialarıyla yeni bir aşamaya taşındı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Körfez bölgesindeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlendiğini duyurarak, "Saldırganlık tekrarlanırsa vereceğimiz karşılık bundan daha kapsamlı olacaktır" açıklamasında bulundu. Ateşkes ihlalinin ise Washington'ın "pişmanlık duymasına yol açacağını" savundu.

ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarına İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yanıt geldi. DMO tarafından İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, Körfez bölgesindeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenlendiği belirtilerek, "Saldırganlık tekrarlanırsa vereceğimiz karşılık bundan daha kapsamlı olacaktır" uyarısında bulunuldu. ABD’nin İran’la varılan mutabakatın hükümlerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Washington yönetiminin "anlaşmaya uymadığı" ve "taahhütlerini yerine getirmediği" kaydedildi. DMO’nun bölgedeki ABD üslerine saldırı düzenlendiği yönündeki açıklaması, henüz Körfez ülkeleri tarafından doğrulanmadı.

İRAN: ATEŞKESİN İHLALİ ABD’NİN PİŞMANLIK DUYMASINA YOL AÇACAK

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD’nin müzakerelerin ortasında bir kez daha İran’a saldırdığını belirterek, "Ateşkesin bu pervasızca ihlali, her zaman olduğu gibi onların geri adım atmasına ve pişmanlık duymasına yol açacaktır" dedi.

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’ndaki bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya misilleme olarak İran’daki hedefleri vurmasına Tahran yönetiminden tepki geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal media hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin müzakerelerin ortasında bir kez daha İran’a saldırdığını belirterek, "Başarısız ABD Başkanı, müzakere veya ateşkes ilkelerine hiçbir bağlılığının olmadığını gösterdi" dedi. ABD yönetimini uyaran Azizi, "Ateşkesin bu pervasızca ihlali, her zaman olduğu gibi onların geri adım atmasına ve pişmanlık duymasına yol açacaktır" ifadelerini kullandı. Azizi, ABD’nin İran’ı suçlama oyununun artık işe yaramadığını da sözlerine ekledi.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM YENİDEN YÜKSELMİŞTİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrasında ilk kez Hürmüz Boğazı’nda bir ticari geminin saldırıya uğramasının ardından, Amerikan güçlerinin İran’a yönelik misilleme saldırıları düzenlediğini duyurmuştu. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ise, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada İran’la bir ateşkes anlaşmasına varıldığını hatırlatarak, "Biz bu anlaşmaya sadık kaldık. Mutabakatın uygulanışı konusunda itirazları varsa telefonu açıp bizimle görüşebilirler" açıklamasında bulunmuştu. Vance, Tahran yönetimine "Şiddete şiddetle karşılık verilecektir" uyarısı yapmıştı.

Kaynak: AA

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