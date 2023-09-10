Tuğba Ekinci, Esra Erol'u Emine Erdoğan'a şikayet etti: 'Gelip bizzat konuşmak istiyorum artık'

Daha önce Seda Sayan'ı ve programını hedef tahtasına koyan Tuğba Ekinci, şimdi de Esra Erol'u gündemine aldı.

Ekinci, Erol'un programından bazı anları paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a seslendi: "Bunları neden tutuyorsunuz? Televizyonlarımızla ilgili makamlardaki müdürler neden izin veriyor bunlara? Ben gelip bunları bizzat konuşmak istiyorum artık. Ben artık çünkü şoklardayım."

Tuğba Ekinci'nin bu sözlerine destek veren olduğu gibi eleştiren de vardı.

'BOMBOŞ PARA İÇİN FORMATLAR'

Ekinci daha sonra da Seda Sayan'ı paylaştı ve şunları yazdı:

"Sözün bittiği yer. Sanatta kültürde ben faydalı olamıyorum size elimdeki fırsatlar kendimi sunabilmeme yetiyor. En büyük fırsatları olanları da alın bunlar. Sizleri ne kadar düşündükleri belli sekiz göbektir aynı insanlar ve gerileten içi bomboş para için formatlar çok yazık. Seda sayan ve Esra Erol tadında iş yapmadıkları ve kötü formatları bırakmadıkları için kusura bakmasınlar."