Paranın kaynağı sorulmuştu: Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan 'uçak' açıklaması

Türkiye'de son yıllarda başlayan sosyal medya ünlüleri kervanına her geçen gün yenileri ekleniyor. Bir dönem Murat Övüç ve Selin Ciğerci gibi isimler sürekli ön plana çıkarılırken son dönemin popüler isimleri ise Dilan Polat ve eşi Engin Polat.

Sosyal medyada günlük hayatlarını paylaşan çift sürekli olarak aşırı lüks tüketim ve lüks yaşantılarıyla dikkat çekiyorlar.

UÇAK İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Polat ailesinin zenginliklerinin kaynağı bilinmezken, Dilan Polat güzellik merkezleri olduğunu ve eşinin ticaretle uğraştığını ileri sürmüştü.

Önceki gün çocuklarının Ferrari araca binmek istemediğiyle ilgili haberlere konu olan çift bugün de "Engin Polat eşi Dilan Polat'a uçak aldı" haberleriyle gündeme geldi.

Ancak özel uçak ve jet fiyatlarını bilen sosyal medya kullanıcıları paranın kaynağını sorgulamaya başladı. Kısa sürede gündem olan konuya tanınmış isimler ve gazeteciler de dahil olunca Polat ailesinden kısa sürede yalanlama geldi.

"UÇAĞI ALMADIK, KİRALADIK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Engin Polat, kalabalık bir işletmenin havuzunun başında çektiği bir video ile uçak almadıklarını, sadece kiraladıklarını açıkladı.

NE OLMUŞTU

Son dönemde lüks yaşantısı ve gösterişli davranışları ile gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat bu defa evlilik yıl dönümünü kutlama tarzıyla dikkat çekti. Kocası Engin Polat tarafından hazırlanan sürprizleri sosyal medya hesabından paylaşan Dilan Polat, özellikle çiçeklerle süslenmiş özel bir uçak içindeki fotoğrafları ile tartışma konusu oldu.

Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın evlilik yıl dönümleri için hazırlattığı özel bir uçağın içini ve dışını beyaz çiçeklerle süslemesiyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Ancak bu sürpriz, sadece hayranları arasında değil, sosyal medya platformlarında da büyük tartışma yarattı.

Sosyal medyada Dilan Polat'ın paylaştığı uçak fotoğrafları, hızla viral hale geldi ve pek çok kişi tarafından eleştirildi. Özellikle, lüks ve gösterişe verilen önemin altı çizildi ve bu tür paylaşımların toplumsal değerler ve eşitsizlik konularında bir eleştiri noktası oluşturduğu ifade edildi.

Dilan Polat'ın gönderisine gelen yorumlarda, "Uçak mı satın aldı?", "Engin şimdi de uçak mı hediye etti?" gibi soruların yer aldığı görüldü. Özellikle toplumun büyük bir bölümü için hayal bile edilemeyecek bu tür lüks jestler, bazı kesimler tarafından anlamsız bir gösteriş olarak değerlendirildi.

Öte yandan, Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, bu tartışmalı konu hakkında bir açıklama yaparak, "Uçak kiralandı, alınmadı. Düzeltelim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ünlü çiftin bu ay içinde Dubai'ye de gideceği ve lüks yaşam tarzlarını sürdürecekleri belirtildi. Bu tarz paylaşımların toplum içindeki yankıları ve eleştirileri ise sürmeye devam edecek gibi görünüyor.