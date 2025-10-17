Taylor Swift'in Klibi Müzeyi Birbirine Kattı! Yetkililer Şokta...

Müzik listelerinin zirvesinden inmeyen ünlü şarkıcı Taylor Swift'in yeni albümünde yer alan "The Fate of Ophelia" isimli şarkısı, yıldız ismin hayranlarını harekete geçirdi. Almanya'daki müzeye Taylor Swift hayranlarının akın etmesi, müze yetkililerini de çok şaşırttı.

Son iki yılı müzik listelerinde ve konser hasılatları konusunda zirvede geçiren dünyaca ünlü Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, bu ay başında 12. albümü "The Life of a Showgirl"ü yayınladı. Albümün kalitesi konusunda sert eleştiriler alan ABD'li pop yıldızının çıkış şarkısı The Fate of Ophelia ise büyük ses getirdi.

TikTok başta olmak üzere sosyal medyada büyük ilgi gören ve Spotify'da da iki haftada 200 milyon dinlenmeye ulaşan şarkının klibi de ciddi etki yarattı. Taylor Swift'in müzik videosunun yayınlanmasından hemen sonra Almanya'daki 200 yıllık Wiesbaden Müzesi'ne "Swiftieler" (Taylor Swift hayranları) akın etti.

MÜZE YETKİLİLERİ ŞOK OLDU

Klipte İngiliz şair William Shakespeare'in Hamlet eserinden esinlenen Friedrich Heyser'in tablosuna gönderme yapan Swift'in bu hamlesinden sonra yüzlerce hayranı müzeye gitti. 1900'lerde yapılan tablo bir anda gündem olurken, müze yetkilileri de bu duruma şaşırdıklarını açıkladı.

Müzenin sözcüsü Susanne Hirschmann, "Şu an bir Ophelia akımının içindeyiz ve çok şaşkınız ama aynı zamanda çok da mutluyuz. Ani kalabalığı başta açıklayamadık ama ekibimizden bir Taylor Swift hayranı durumu fark etti" açıklamasında bulundu.

